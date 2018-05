Et pas er ikke bare et pas.

Det har en hel del at skulle have sagt, hvor den lille stempelbog er udstedt, og der er væsentlig forskel på, hvor du uden problemer kan rejse hen, hvis dit pas er dansk og rødbedefarvet, end hvis det er sudansk og azurblåt.

Forskellige aktører udarbejder hvert år lister over de mest magtfulde pas i verden, og på den seneste udgave af det såkaldte Henley Passport Index har Japan erobret førstepladsen fra Singapore, der ellers toppede den forrige liste fra selskabet.

Indehavere af pas fra den asiatiske stormagt kan således rejse frit til 189 lande i verden, uden at et visum er påkrævet, mens tallet for borgere i Singapore og Tyskland, der deler andenpladsen, er 188.

Det danske pas er også blandt de mægtigste i verden, men vi må dog se os henstedt til en delt femteplads, idet vores pas ‘kun’ tillader fri indrejse til 185 lande. Både Norge (delt fjerdeplads), Sverige og Finland (begge delt tredjeplads) ligger over Danmark.

Top-5: Mest magtfulde pas

Nr. 1: 189 lande (Japan)

Nr. 2: 188 lande (Tyskland, Singapore)

Nr. 3: 187 lande (Finland, Frankrig, Italien, Sydkorea, Spanien, Sverige)

Nr. 4: 186 lande (Østrig, Luxemborg, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien, USA)

Nr. 5: 185 lande (Belgien, Canada, Danmark, Irland, Schweiz)

Helt i bunden af listen dominerer lande fra Mellemøsten og Afrika. Afghanistan og Irak ligger nederst med en score på bare 30, mens lande som Syrien, Pakistan og Somalien er lige i hælene.

Bund-5: Mindst magtfulde pas

Nr. 100: 30 lande (Irak, Afghanistan)

Nr. 99: 32 lande (Syrien, Somalien)

Nr. 98: 33 lande (Pakistan)

Nr. 97: 37 lande (Yemen)

Nr. 96: 39 lande (Sudan, Palæstina, Eritrea)

Tallene i Henley Passport Index stammer fra organisationen IATA (International AirTransport Association), som løbende analyserer pas fra hele verden. 199 pas er blevet holdt op mod i alt 227 forskellige rejsedestinationer - herunder lande, territorier og mikrostater.

Du kan se hele den seneste udgave af Henley Passport Index her.