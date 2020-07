Endnu en katastrofe har ramt Kina.

Først udbrud coronavirus, som har spredt sig til den resterende del af verden. Og nu har endnu en krise meldt sig på banen, der kan vise sig at få store konsekvenser for den kinesiske økonomi:

Voldsomme oversvømmelser, der i øjeblikket hærger i Kina.

Siden juni, hvor nedbøren for alvor tog fat, er omkring 140 enten omkommet eller meldt savnet.

Flere veje er lukket på grund af vandstanenes stigning. Foto: STR Vis mere Flere veje er lukket på grund af vandstanenes stigning. Foto: STR

Mere end 27 millioner mennesker er påvirket af oversvømmelserne, mens lidt over to millioner mennesker er blevet evakueret fra deres hjem, skriver The Guardian.

Særligt provinserne Jiangxi, Anhui og Hubei er hårdt ramt.

I alt er vandstanden steget i 433 floder fordelt over hele Kina. I Poyang-floden, der ligger i Jiangxi, er vandstanden eksempelvis steget med 22,5 meter, hvilket har tvunget over 400.000 væk fra deres hjem.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har ifølge The Guardian givet myndighederne grundige instrukser, der på bedst mulig vis skal beskytte borgere mod de enorme vandstande.

Adskillige huse er dækket af vand i Kina. Foto: STR Vis mere Adskillige huse er dækket af vand i Kina. Foto: STR

Tusindvis af soldater er blandt andet sendt til forskellige områder i Kina, hvor de skal bygge diger og grave tunneler i forsøg på at fjerne den ekstreme mængde vand.

Ifølge det kinesiske ministerium for katastrofehåndtering er de økonomiske tab som følge af oversvømmelser på mere end 50 milliarder kroner.

I forvejen er den kinesiske økonomi hårdt presset.

I april blev det meldt ud, at Kinas økonomi var skrumpet med 9,8 procent i det første kvartal af 2020 på grund af coronavirus.