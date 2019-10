Der er endnu engang bål og brand i gaderne i Barcelona, hvor demonstranter kræver et uafhængigt Catalonien.

For fjerde aften i træk strømmer det ind med voldsomme billeder af de kaotiske tilstande i byens gader, hvor demonstranter sætter ild til diverse genstande efter forgodtbefindende.

Endnu engang er demonstranterne også kommet i karambolage med politiet.

Ifølge nyhedsbureauet AP begyndte det, da nogle af demonstranterne iførte sig motorcykelhjelme, hvorefter de begyndte at udføre nazi-hilsner og skubbe til de tilstedeværende politibetjente samt øvrige demonstranter.

En hætteklædt demonstrant rækker fuck til kameraet. Foto: LLUIS GENE

De voldsomme demonstrationer eskalerede mandag som følge af de catalonske separatisters utilfredshed over, at ni separatistledere blev idømt fængselsstraffe på mellem ni og 13 år for deres roller i den ulovligt arrangerede afstemning om catalonsk uafhængighed i 2017.

B.T. har været i kontakt med flere danskere, som befinder sig midt i det spanske kaos - deriblandt TV 2-vært Stine Bjerre Mortensen, der til daglig bor i Barcelona med sin mand, håndboldspilleren Casper U. Mortensen.

»Det er godt nok lidt vildt. Det startede med rolige demonstrationer, som alle havde forståelse for. Men så kom de voldelige gadekampe,« sagde hun tidligere på dagen, torsdag.

Og at gadekampene er voldelige er bestemt ikke en underdrivelse. På billeder fra storbyen kan man se, at der bogstaveligt talt er tale om en by i brand.

De voldsomme demonstrationen begyndte mandag, da ni catalanske politikere og politiske ledere fik fængselsstraffe i forbindelse med den uofficiele afstemning om catalansk uafhængighed. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Og det ser ikke umiddelbart ud til, at der kommer ro på i den nærmeste fremtid.

I hvert fald er der arrangeret en officiel demonstration fredag, hvor hundredtusinder fra hele Catalonien planlægger at indtage storbyens gader.

Catalonien har selvstyre, men er ikke uafhængig af Spanien. Demonstrationerne skyldes, at separatisterne ønsker at blive helt uafhængige fra Spanien.

