Hagl på størrelse med golfbolde. Og enorme støvskyer, der forvandlede dag til nat.

I flere måneder har voldsomme naturbrande hærget på det australske kontinent, men de seneste dage har helt andre naturfænomer været på spil.

Det skriver The Telegraph.

Mandag faldt hagl på størrelse med golfbolde pludseligt ned over Melbourne og hovedstaden Canberra i forbindelse med et kraftigt uvejr, der også bragte både blæst og regn med sig.

Flere biler fik buler og smadret ruder som følge af de voldsomme hagl. Foto: MICK TSIKAS Vis mere Flere biler fik buler og smadret ruder som følge af de voldsomme hagl. Foto: MICK TSIKAS

I Canberra måtte folk flygte indenfor eller andre steder for ly, mens flere biler og drivhuse fik smadret ruderne på grund af de hårdtslående hagl, hvoraf nogle var fem centimeter bredde.

Flere fugle kom også til skade, da de blev ramt, skriver CNN, og jorden blev hurtigt malet hvid på grund af isklumperne.

To personer meldes at været kommet til skade.

Omkring et kvarter efter, at haglene var begyndte at falde, stoppede det igen.

Her ses nogle af de hagl, der mandag ramte i Canberra. Foto: MICK TSIKAS Vis mere Her ses nogle af de hagl, der mandag ramte i Canberra. Foto: MICK TSIKAS

Dagen forinden havde kolossale støvskyer fejret ind over den vestlige del af New South Wales, hvor beboere efterfølgende har fortalt, at det blev mørkt, selvom det var midt på dagen.

»Ærlig talt så var det som en apokalyptisk film. En enorm bølge kom mod os, det var ganske imponerende, men jeg havde gerne ønsket, det havde givet os en masse regn,« fortæller beboeren Ashleigh Hull fra Dubbo ifølge NTB.

De seneste måneder har ekstreme naturbrande hærget og raseret især i den sydøstlige del af Australien.

Enorme områder er blevet brændt af, mere end 2.000 hjem er blevet ødelagt, og 29 mennesker har mistet livet af følge af det.