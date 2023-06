Billederne blev spredt med lynets hast på den del af de sociale medier, der støtter Ukraine.

En gigantisk eksplosion og en efterfølgende enorm røgsky på den sydukrainske himmel. Nu viser før- og efterbilleder, hvor stor ødelæggelsen er.

Det blev fejret som en stor sejr, da billeder fra Rykove i den sydlige del af Kherson Oblast begyndte at tikke ind på de sociale medier søndag.

Angiveligt skulle et stort, russisk våbendepot være blevet sprunget i luften af de ukrainske styrker.

I sig selv er det opsigtsvækkende, hvis Ukraine formår at ødelægge et stort våbendepot hos fjenden.

Men noget andet gjorde den formodede ukrainske sejr endnu større.

Det er distancen.

Rykove ligger i den sydlige del af Kherson Oblast – ikke langt fra indkørslen til den besatte Krim-halvø tæt på en hovedvej til den besatte storby Melitopol længere mod nordøst.

The image is either taken during sunset or sundown but was posted at time as described below:



20230618_14.22 - Rykove (= former Partyzany), #Henichesk Raion, #Kherson Oblast - Image from unknown date reveals incendiary explosion is from ammunition. pic.twitter.com/nGaDwMDsiS — glosm eusec (@glosmeusec) June 18, 2023

Mere end 100 kilometer fra det nærmeste sted, der er kontrolleret af Ukraine.

Det er med andre ord ikke et helt almindeligt våben, der har kunnet nå frem. Hvis der da ikke var tale om en ulykke.

Skal man tro spekulationer på sociale medier, så er Storm Shadow-missilet, som Ukraine for nylig har modtaget fra Storbritannien, et bud på, hvad der kan have forårsaget den store eksplosion.

Det er dog umiddelbart rene gætterier, men noget ekstraordinært har Ukraine brugt for at nå så dybt bag fjendens linjer.

Henter før-efter billede...

Hvad der dog ikke er rene gætterier er, at den ukrainske militære top fejrede eksplosionen.

På det sociale messenger-medie Telegram fejrede chefen for det ukrainske luftforsvar Mykola Olesjuk eksplosionen i Rykove:

'Partyzany (andet navn for Rykove, red.) brænder. Godt arbejde, folkens. Mere ild!' skrev han.

Om der helt nøjagtigt var tale om et russisk våbendepot, er heller ikke slået endelig fast.

Men ødelæggelsernes omfang kunne indikere, at noget højeksplosivt materiale var til stede.

Det kan man blandt andet se via billeder, der blev taget før og efter af området af en satellit.

Hos Ukraine var man dog på ingen måde i tvivl om, hvad man havde opnået.

»Det var et meget vigtigt ammunitionsdepot, der blev ødelagt. Vores væbnede styrker tildelte fjenden et godt slag her til morgen – og et meget højlydt et – i landsbyen Rykove,« lød det fra Serhij Bratjuk, talsperson fra Odessas militære administration.