Hans ene balle er dækket af et kæmpe mørke-lilla mærke, og på overkroppen har han flere blå-gule striber efter slag.

25-årige Ivan Krutsjenkov viser resultatet af sit møde med præsident Lukasjenkos sikkerhedsstyrker frem for den norske avis Dagbladet.

Avisen har mødt hviderussiske Ivan Krutsjenkov og hans et år yngre bror Aleksej Krutsjenkov, som fortæller, hvordan de 11. august gik en aftentur gennem hovedstaden Minsk.

Da Ivan Krutsjenkov på et tidspunkt gik hen for at smide noget i en skraldespand, så han pludselig, hvordan hans lillebror blev omringet af uniformerede mænd.

Foto: Privat/Dagbladet

Han forsøgte at komme broderen til undsætning, men begge mænd endte i en bus, hvor de blev tæsket, fortæller de.

De endte med at tilbringe to døgn i et interimistisk fængsel uden at få nogen forklaring på, hvorfor de var der.

Her sad de sammen med mange andre, som havde været gennem sammen behandling.

»Vi kunne tydeligt høre, hvordan andre i fængslet blevet slået, og hvordan andre bad om nåde. Der var en anspændt stemning i luften, for alle troede, at det var nu, at den virkelige tortur begyndte,« fortæller Ivan Krutsjenkov til Dagbladet.

Foto: Privat/Dagbladet

Siden den siddende præsident Aleksandr Lukasjenko 8. august erklærede sig som vinder af præsidentvalget med 80 procent af stemmerne, har Hviderusland og særligt hovedstaden Minsk været præget af demonstrationer og voldsomme sammenstød mellem tilhængere af oppositionen og politiet.

Tusindvis af mennesker er blevet anholdt og tilbageholdt efter at have deltaget i fredelige demonstrationer.

Dagbladet har været i kontakt med flere hviderussere, der fortæller, hvordan de fuldstændig vilkårligt og uden grund er blevet pågrebet, tæsket og fængslet.

Nogle af dem er senere blevet dømt. Andre er blevet advaret og har fået mundkurv på.

Demonstrater i Minsk kræver nyvalg. Foto: Asger Ladefoged

Billeder, de to Krutsjenkov-brødre har taget, da de endelig blev løsladt igen, viser, hvordan de bogstaveligt talt er fuldstændig mørbanket:

Blå og gule mærker over hele kroppen vidner om en særdeles hårdhændet behandling.

Dagbladet har også talt med den 23-årige Dziadow, som har haft en tilsvarende oplevelse.

»Jeg ser på mig selv som et eksempel på, hvordan regimet behandler sine egne borgere. Man kan blive banket for ingenting,« siger han til avisen.

De hviderussiske myndigheder har erkendt, at de har anholdt flere tusinde mennesker de seneste dage, men de nægter at kommentere anklagerne om overgreb.