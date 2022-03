Krigen i Ukraine har raset i mere end to uger. Og den har allerede sat uhyggelige og tydelige spor på landet.

Større byer som Kharkiv, Mariupol, Sumy og Mykolajiv er blevet bombet tæt af de russiske styrker, mens Kyiv og Odessa er blevet ramt eller forbereder sig på at komme under lignende angreb.

B.T. her herunder gennemgået en række billeder af ukrainske byer under krigen. De billeder har vi sammenholdt med billeder af samme sted på Googles Streetview-tjeneste. Og her bliver det tydeligt at se, hvordan Ruslands invasion af nabolandet har betydet voldsomme ødelæggelser af bygninger og liv.

Vi starter med et før- og efter-billede fra Ukraines næststørste by, Kharkiv, og en af de centrale dele af byen, som inden krigen havde omkring 1,5 millioner indbyggere. Netop Kharkiv, som ligger tæt på den russiske grænse i øst, er blevet hårdt ramt.

Centrale Kharkiv

Henter før-efter billede...

Før-billedet er fra 2015. Efter-billedet fra 4. marts 2022.

Det næste billede er også fra Kharkiv. Byen har næsten fra invasionens begyndelse været under voldsom beskydning af russiske missiler.

Et af de mest skildrede angreb på byen blev optaget af nærliggende kameraer, da bygningen, der blandt andet indeholdt Kharkivs regionshovedsæde, blev ramt af et altødelæggende missil.

Både regionshovedsædet og nærliggende bygninger blev ødelagt.

Kharkiv regionshovedsæde

Henter før-efter billede...

Før-billedet er fra 2015. Efter-billedet er fra 1. marts 2022.

Det er ikke kun Kharkiv, som er blevet hårdt ramt i krigen. Også Kyiv-forstaden Irpin har været genstand for hårde kampe og voldsomme bombeangreb.

Netop Irpin har været en del i mediernes fokus, da en vej over en flod er blevet centrum for store mængder flygtende civile. Samtidig er det blandt andet netop i Irpin, at Rusland er blevet beskyldt for at bekrige helt almindelige borgere.

På billedet herunder ser man et område nær begyndelsen på broen over Irpin-floden. For få dage siden var det stedet, hvor en familie på tre – mor, teenagesøn og datter på omkring otte – blev dræbt af en russisk bombe, mens det hele blev filmet.

Irpin – den dødelige flugtkorridor

Henter før-efter billede...

Før-billedet er fra 2015. Efter-billede fra 7. marts 2022.

Også den ukrainske hovedstad, Kyiv, har været genstand for russiske angreb. Siden invasionens begyndelse har Rusland stort set hver nat bombet millionbyen og dens forstæder.

Et af de angreb på Kyiv, som har vakt størst opmærksomhed, var det, der fandt sted 1. marts. Her blev et Kyiv-kendetegn i form af det store tv-tårn i den nordvestlige del af byen bombet.

Flere personer blev dræbt og området omkring tårnet destrueret.

Kyiv tv-tårn

Henter før-efter billede...

Før-billede taget 2015. Efter-billede taget 2. marts 2022.

Det er ikke alle steder i Ukraine, der er ramt af russernes beskydning for alvor endnu. Et af de steder er storbyen Odessa ved Sortehavet.

Alligevel har man fra bystyret og borgernes side gjort sig klar til, at russerne angriber byen. Blandt andet er en af byens mest berømte statuer blevet pakket ind i sandposer.

Og så har man i centrale dele af byen valgt at sætte forhindringer op, så kampvogne får svært ved at komme frem.

Centrale Odessa

Henter før-efter billede...

Før-billede er fra 2011. Efter-billedet er fra 9. marts.