Der er en voldsom lugt af røg i luften, og flere steder kan man se mindre røgsøjler, der rejser sig fra bjergsiderne i velhaverkvarteret Brentwood i det vestlige Los Angeles.

Her er over tusindvis af boliger i millionklassen blevet evakueret, og beboerne blev tvunget til at forlade deres hjem, da den såkaldte Getty-brand brød ud natten til mandag lokal tid.

Siden har brandfolk kæmpet mod flammerne, og ifølge brandvæsenet på stedet er otte huse i området indtil videre brændt ned, mens adskillige har fået svære skader.

Foto: Sara Madsen Vis mere Foto: Sara Madsen

Skuespilleren og Californiens tidligere guvernør, Arnold Schwarzenegger, er sammen med NBA-basketstjernen LeBron James blandt de op mod 30.000 mennesker, der indtil videre er blevet evakueret på grund af branden.

- Et kvarter som det her er det rene skattekammer for indbrudstyve, siger en af de motorcykelbetjente, vi møder ved et af de mange checkpoints.

Det er ikke svært at tro på, når man afkoder bilmærkerne rundt omkring eller får et glimt ind i et af de imponerende hjem, der tydeligvis er forladt i hast.

Foto: Sara Madsen Vis mere Foto: Sara Madsen

Hele det evakuerede område er afspærret af både politi og private vagtværn. De sikrer, at ingen udover redningsfolk får adgang fra de mange snirklede indfaldsveje, som tilløber det ekslusive spøgelseskvarter.

De store, mondæne huse, der koster mellem 2,5 – 36 millioner dollars, står uhyggeligt forladte med halloween-pynt hængende på de parklignede hække og enorme gitterlåger, der gerne præger indkørslerne.

Foto: Sara Madsen Vis mere Foto: Sara Madsen

På nogle af de huse, der er brændt, hænger pynten stadig mærkelig uberørt og en anelse rædselsvækkende.

Kun fem procent under kontrol

Indtil videre er kun omkring fem procent af Getty-branden under kontrol, og myndighederne frygter de kommende dage, da vejrudsigten spår rekordstærke vinde.

Derfor bliver folk uden for selve evakueringsområdet også opfordret til at holde sig klar.

Foto: Sara Madsen Vis mere Foto: Sara Madsen

Imens kæmper 1000 brandfolk stadig for at holde resten af branden og især de stille flammer nede For det er de små, ulmende askebunker, de ligger spredt overalt, de er særligt på vagt over for. Et enkelt vindblæs kan nemt give ilden ekstra liv igen, så den spreder sig yderligere.