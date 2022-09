Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det lignede dagen efter en vild fest, men det var i virkeligheden resultatet af et dramatisk trafikuheld:

En motorvej i Florida blev onsdag dækket af tusindvis af smadrede øldåser.

Det skyldes, at en lastbil med en anhænger fyldt med øl drønede direkte ind i flere andre parkerede lastbiler.

Uheldet skete på motorvejen Interstate 75 i området Hernando nord for Tampa i den amerikanske delstat Florida.

Det skriver avisen Tampa Bay Times.

Det begyndte at gå galt, da to lastbiler med sættevogne ramte hinanden i forbindelse med en overhaling.

De kørte ind til siden, hvorefter to bagvedkørende lastbiler stoppede for at hjælpe.

Herefter kom en femte lastvogn – den, der var lastet med de mange øl – kørende, og chaufføren overså tilsyneladende helt, hvad der var sket.

Hernando County: The southbound lanes of I-75 at MM296 remain closed following an early morning crash involving several tractor trailers. Traffic is diverted at SR-50. pic.twitter.com/mWlgU56kMo — FHP Tampa (@FHPTampa) September 21, 2022

I hvert fald kørte ølbilen med alt for høj fart og kunne ikke undgå at ramme flere af sættevognene.

Resultatet:

Skønne, spildte øldråber ud over hele motorvejen, som derfor blev spærret i flere timer.

Heldigvis var det kun øl – og ingen menneskeliv – der gik tabt ved uheldet.