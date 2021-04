Op mod femten meter høje bølger skvulper rundt om det store fragtskib og kaster det rundt i vandet.

Det var den virkelighed, der omgav 12 personer om bord på et hollandsk fragtskib mandag og førte til, at man til sidst måtte udsende en nødmelding.

Det skriver VG.

Fragtskibet 'Eemslift Hendrika' befandt sig i havet uden for Ålesund i Norge, da det hele pludselig gik galt ved 10-tiden mandag.

For ikke nok med, at skibet måtte kæmpe mod voldsomme bølger og en hård blæst. Lasten endte også med at forskyde sig, så fragtskibet fik slagside.

Der var derfor ikke anden udvej, end at besætningen måtte evakueres.

På en video, som Hovedredningscentralen Syd-Norge har delt på Twitter, kan man se, hvordan de flere meter høje bølger heftigt vugger det hollandske fragtskib fra side til side. Og op og ned.

I første omgang blev otte af besætningsmedlemmerne evakueret, mens kaptajnen og tre andre blev tilbage for at forsøge at stabilisere situationen. Men det lykkedes ikke.

Til sidst blev også de evakueret væk fra fragtskibet, som nu sejler tomt rundt med en slagside på op mod 30 grader.

»Fartøjet fik så meget slagside, at de var bange for, at det kunne kæntre. Om det sker, er vanskeligt at sige, men kaptajnens vurdering er, at de måtte forlade fartøjet,« forklarer redningsleder Kjetil Hagen fra Hovedredningscentralen Syd-Norge til NRK.

Fragtskibet sejlede efter evakueringen rundt på autopilot, men ved 23-tiden mandag aften mistede fartøjet sin motorkraft.

»Situationen er den, at fartøjet mistede fremdriften på hovedmaskinen tidligt i nat og driver nu mod kysten. Samtidig har fartøjet ganske stor slagside, så det er en ganske alvorlig status derude,« fortæller Hans-Petter Mortensholm, der er direktør i miljøberedskab Kystværket, til NRK tirsdag morgen.

Det er nu op til rederiet at lægge en plan for, hvordan man vil håndtere situationen med skibet – som er i fare for at kæntre og dermed lække olie ud i havet.

Et af besætningsmedlemmerne blev efter evakueringen fløjet til Ålesund Sygehus med ukendte skader.