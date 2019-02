Gader forvandlet til floder har tvunget tusinder af indbyggere til at forlade deres hjem i det nordøstlige Australien. Myndighederne advarer mod tornadoer og mere regn de næste dage.

Det er almindeligt med voldsomt regnvejr i det nordlige Australien - men ikke så voldsomt, som tilfældet er for tiden.

Tusinder af indbyggere i byen Townsville i delstaten Queensland mistede strømforsyningen og blev reelt afskåret fra omverdenen, da vejene blev forvandlet til floder.

Voldsommere vejr er på vej de kommende dage i form af tornadoer og blæsevejr, fremgår det af en prognose fra det australske meteorologiske institut.

Aplins Weir Rotary Park-broen i Townsville, Queensland, er oversvømmet.

Op mod 20.000 hjem risikerer at blive oversvømmet, hvis regnen fortsætter.

Militærpersonel har udleveret titusindvis af sandsække til berørte indbyggere, mens Queenslands premierminister Annastacia Palaszczuk advarede indbyggerne om at passe på.

»Det er ikke blot en 20-årshændelse, men en 100-årshændelse,« sagde hun søndag.

Ifølge det australske meteorologiske institut, Bureau of Meteorology, befinder en monsum sig over Queensland. Den bevæger sig ganske langsomt, og nogle områder af delstaten forventes at modtage mere regn end der normalt falder på et helt år, før vejret vil blive bedre.

Paul Shafer og datteren Lily kan tale med om hvad det vil sige at stå i vand til knæene.

Meteorolog Adam Blazak siger til nyhedsbureauet AFP, at det heftige regnvejr kan fortsætte helt til torsdag.

Men selv om regnen aftager, er der faldet så meget nedbør, at det vil tage ganske lang tid, før oversvømmelserne er væk.

Normalt falder der omkring 2.000 mm regn i området om året, men nogle byer har allerede fået mere end det. I byen Ingham, der ligger nord for Townsville, faldt der 506 mm i løbet af et døgn - heraf 145 mm på blot en time.

»Jeg har aldrig set mage,« sagde Chris Brookehouse, der bor i Ingham, til den australske tv-station ABC.

Vandstanden i Ross River, der løber gennem Queensland, er noget højere end vanligt.

I stueetagen i hans hus står vandet i en meters højde.

»Vandmasserne er helt utrolige. Stueetagen er tabt - køleskabet og fryseren er også helt oversømmet. Der er lige fem-seks trin, før overetagen også er oversvømmet.«

Men hvad der er både frustrerende og trist for nogle, er som bekendt godt for andre.

For landmændene i det vestlige Queensland er det bogstaveligt en gave, der kommer fra himlen. Her har der nemlig været knastørt gennem en længere periode.

Queensland Fire and Emergency Services er kommet på overarbejde som følge af oversvømmelserne i Queensland.

Foto: Marissa Papageorge/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Marissa Papageorge/Reuters/Ritzau Scanpix