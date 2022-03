Den gravide kvinde ligger og vrider sig på en båre, da hun bliver båret ud. Grædende børn bliver krammet af personale.

»Vi kan ikke forstå, hvordan det i dagens samfund kan ske, at et børnehospital bliver bombet. Folk kan ikke tro, at det er sandt,« som viceborgmesteren i Mariupol, Serhij Orlov, udtrykker det.

Han fortæller torsdag til BBC, at tre personer – heriblandt en pige – har mistet livet ved det russiske angreb, der torsdag efter al sandsynlighed ramte et hospital for børn og fødende i den sydukrainske havneby. 17 blev såret.

Også ødelæggelserne på de tre bygninger har været kolossale. Det vidner flere videoer fra området om (se videoen øverst i artiklen).

En gravid kvinde bæres ud fra det bombede hospital. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Nærmest samtlige ruder er blæst ud. Den grønne og gule facade er flere steder flået af i store stykker. Træer er væltet, biler er brudt i brand.

Og det er kun de udvendige skader.

Også indvendig er ødelæggelserne omfattende. Her kan man se væltede senge, der i hast er blevet forladt, mens alt inventar ligger hulter til bulter i stuer og på gange.

Videoer viser også, hvordan indlagte kvinder og børn bliver evakueret fra de smadrede bygninger.

Børn og kvinder evakueres fra hospitalet. Foto: HANDOUT

Angrebet har skabt enorm forargelse i Ukraine, hvor præsident Volodymyr Zelenskyj har kaldt det for »grusomt«.

»Hvad er Rusland for et land, der er bange for hospitaler og fødeafdelinger og derfor ødelægger dem,« som han spørger – og konstaterer:

»Endeligt et bevis for det folkemord på ukrainere, der finder sted.«

Mariupol har siden den russiske invasions begyndelse for to uger siden været et af de områder i Ukraine, der har været udsat for de mest voldsomme angreb.

Ødelæggelser foran hospitalet. Foto: NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Røde Kors har kaldt situationen i byen for »desperat«. Ikke mindst fordi indbyggerne længe har været uden elektricitet, mens det har været umuligt at få forsyninger af mad og vand ind i havnebyen. Der har ligeledes været meldinger fra hjælpeorganisationen om, at folk dør af dehydrering.

Den ukrainske vicepremierminister, Mykhajlo Fedorov, er rystet over bombningen af børnehospitalet.

»Vi vil aldrig tilgive det. Aldrig,« skriver han på Twitter.

Ifølge førnævnte viceborgmester Serhij Orlov er de russiske styrker bevidst gået efter at ramme hospitalet.

Et bombekrater ved hospitalet. Foto: HANDOUT

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at de kender bygningen, og det er det tredje hospital, som de ødelægger i byen. Jeg er fuldstændig sikker på, at det er mål for dem,« siger han til BBC.

Og vurderer samtidig, at mindst 1.170 civile er blevet dræbt i Mariupol i de seneste 14 dage. Det er dog ikke blevet bekræftet fra anden side.

I Rusland har man reageret på de ukrainske meldinger om, at børnehospitalet er blevet bombet. Her bliver det kaldt både »fake news« og »misinformation«.

Russiske myndigheder siger dog også, at ukrainske militser har benyttet hospitalet som forsvarsstilling og installeret tungere våben på stedet. Hvilket af flere iagttagere tolkes som en indirekte erkendelse af – og retfærdiggørelse af – at hospitalet er blevet bombet.