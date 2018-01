Er du i Paris, og oplever du vandmængderne på tæt hold? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Frankrigs hovestad er ramt af ekstreme vandmængder.



Det skriver flere franske medier, herunder Le Monde.



Billeder fra Paris, der med sine over to millioner indbyggere ligger ved floden Seinen, viser, hvordan redningsarbejdere sejler i gummibåde der, hvor der normalt er vej.

Selv om billederne ser voldsomme ud, har myndighederne fredag aften situationen under kontrol, skriver det store franske medie Le Monde.



Allerede torsdag blev indbyggerne i Paris advaret mod vandmængderne fra Seinen. Det er en usædvanlig våd januar måned, der har fået floden til at gå over sine bredder, ifølge det engelsksprogede lokalmedie The Local.

Men den franske hovedstad har endnu det værste i vente.

Myndighederne forventer, at vandstanden i floden kan toppe mellem lørdag eftermiddag og søndag morgen - med en vandstand på helt op til seks meter, skriver The Local.



Det vil i så fald bringe vandstanden op på over fire meter over den normale højde.

Hos DMI forklarer vagtchef Dan Nilsvall, at der i den seneste tid er faldet meget regn over det centrale Europa. Derudover er det også faldet meget sne i de europæiske Alper.



»I Frankrig har nedbøren siden 1. december i fjor været over dobbelt i forhold til normalt. Der har været 183 millimeter regn«, siger Dan Nilsvall.

»Og det ser ud som om, at det regnfulde vejr over Frankrig fortsætter i den kommende uge«.

Der er ikke meldinger om omkomne i forbindelse med oversvømmelserne.

Se billederne fra Paris herunder:

I disse dage er vandstanden i Paris tæt på rekordhøj. Louvre er lukket og mange togstationer er også lukkede som resultat af de store vandmængder i Seinen. Foto: Gonzalo Fuentes

En statue er oversvømmet af vand som resultat af de store Foto: Gonzalo Fuentes

Politidykkere patruljerer de oversvømmede gader i Villeneuve-Saint-Georges tæt ved Paris. Foto: Christian Hartmann

Notre Dame oplyst langs Seinen, som er gået betydeligt over sine bredder. Foto: Christian Hartmann

En person må forlade sit hjem i de oversvømmede gader i Villeneuve-Saint-Georges. Foto: Christian Hartmann

Vandstanden i Seinen er steget betydeligt. I baggrunden ses bagsiden af Notre Dame. Foto: Philippe Wojazer

En oversvømmet gadelampe giver en smule perspektiv i det oversvømmede landskab. Foto: Christian Hartmann

En brandmand tjekker, om en båd er forsvarligt fortøjret. Foto: Christian Hartmann

