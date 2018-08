En række lettere bizarre pressefotos af Kim Jong-un viser den nordkoreanske leder i et lidt usædvanligt outfit.

Vi kender ham i de mørke Mao-habitter med et stramt snit og stive kraver knappet helt op i halsen, mens han taler dunder mod Vesten og tester atommissiler.

Foto: KCNA Vis mere Foto: KCNA

Nu har styret i det ellers så lukkede Nordkorea offentliggjort en række pressebilleder af 'Den store leder', som viser Kim Jong-un i afslappet stil med åbentstående kortærmet T-shirt og blød sommerhat. Billederne vækker opsigt langt uden for Nordkorea og er blevet omtalt i flere medier. Blandt dem The Sun og New York Post.

Foto: KCNA KCNA Vis mere Foto: KCNA KCNA

Foto: KCNA Vis mere Foto: KCNA

Flere mener at vide, at landet i øjeblikket er ramt af en hedebølge, og det kan være det, der har fået Jong-un til at droppe uld-uniformen.

En stor del af landets befolkning sulter, men Kim blev foreviget ved siden af noget, der unægteligt ligner Coca-Cola og Nutella. Han lagde også vejen forbi et fiskeopdræt. Besøgene blev angiveligt brugt til at vise dét, der hævdes at være landets 'stærke økonomi.'