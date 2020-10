Der var tårer, glæde, kys og kram i lufthavnen i Sydney, Australien, da adskilte par, familier og venner endelig kunne se hinanden efter otte måneders fravær.

Efter 200 dages total nedlukning har Australien åbnet for rejsende fra et andet land, New Zealand, der fremover ikke skal i 14 dages karantæne på et hotelværelse.

For 21-årige Jayden Guest var der gået otte måneder, siden han sidst havde set sin kæreste, Taren Kowalski, da de endelig mødtes i lufthavnen.

Garderet med roser mødtes de med et langt kram for rullende kameraer, og til journalisterne kunne han fortælle, hvor forfjamsket han var, skriver Sydney Morning Herald.

epa08749192 Taren Kowalski (R) is welcomed home by her boyfriend Jayden Guest (L) as she arrives from New Zealand, at Sydney International Airport in Sydney, Australia, 16 October 2020. Australia's border rules have been relaxed as the country established a trans-Tasman travel bubble with New Zealand. EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Foto: DEAN LEWINS

Foto: DEAN LEWINS Vis mere Foto: DEAN LEWINS

For andre var genforening bittersød. Stacey Brown var taget til New Zealand for at besøge sin syge mor, men hun blev fanget i New Zealand, da landet lukkede ned, og moren døde.

Adam Draper (til højre) og kæresten Stacey Brown (til venstre) kunne endelig se hinanden efter lang tid, da lufthavnen i Sydney i Australien åbnede for rejsende fra New Zealand. Foto: LOREN ELLIOTT

Foto: LOREN ELLIOTT Vis mere Foto: LOREN ELLIOTT

Da hun endelig kunne vende tilbage til sin kæreste, sagde hun, at det var rart ikke at skulle indlogere sig direkte på et karantænehotel i 14 dage.

»Der er så mange, der er i den samme situation som mig, og jeg håber, at at alle andre kan få en dejlig slutning på en 'lorte-situation',« siger hun ifølge Sydney Morning Herald.

350 passagerer landede fra New Zealand fredag. Herunder kan du se flere billeder af de mange genforeninger.

Foto: DAVID GRAY