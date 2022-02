Meldinger om russerne reelt vil invadere Ukraine eller ej flyver på kryds og tværs.

Det ene øjeblik lyder meldingerne på, at invasionen er nær, imens andre udmeldinger går på, at russerne er ved at trække sig tilbage.

Nye satellitbilleder, taget af den amerikanske satellitvirksomhed Maxar søndag og mandag, viser dog, at der har været heftig russisk militæraktivitet nær den ukrainske grænse.

Men hvad viser billederne egentlig af militæraktivitet?

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen oplyser, at noget på satellitbilledet, taget ved Krim, måske er unormalt.

»Der er flere helikoptere end normalt at dømme ud fra, at mange af dem ikke står på de dertil beregnede standpladser,« skriver han.

Ifølge Claus Mathiesen er der tale om over 50 kamphelikoptere og to store transporthelikoptere. Altså er det tunge skyts.

Imens viser andre satellitfotos ved den russiske by Krasnodar, at helikopterne langt fra er de eneste heftige våben tæt på den ukrainske grænse, som russerne er i besiddelse af.

Foto: - Vis mere Foto: -

For et andet billede er ifølge Claus Mathiesen fra en luftbase og de 10 genstande på billedet, som er linet op på jorden, er bestemt heller ikke for sjov.

Fordi det er kampklare jagerfly.

Og ifølge medier som Reuters er disse billeder tegn på ny militæraktivitet.

Men det kan Claus Mathiesen dog ikke sige med sikkerhed, da der mangler ældre satellitfotos fra militærbaserne, for at det kan sammenlignes, fortæller han.

Siden satellitbillederne er taget, har blandt andet det russiske forsvarsministerium påstået, at de er i gang med en tilbagetrækning.

Om det er korrekt vides ikke, men det er værd at hæfte sig ved, at selvom satellitbillederne i skrivende stund er de nyest tilgængelige, så kan en hel del være sket siden.