Kritikken i hjemlandet hagler ned over de to tyske landsholdsspillere Mesut Özil og Ilkay Gündogan, der i London i weekenden poserede sammen med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Begge VM-stjerner er tyske statsborgere med tyrkisk baggrund, og i London modtog den tyrkiske præsident signerede fodboldtrøjer fra de to stjerner.

Alene billederne af landsholdsstjernerne og Erdogan har udløst stor kritik.

Fodboldspilleren Mesut Özil fra Arsenal (tv.) og Tyrkiets præsident Tayyip Erdogan. London den 13. maj. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix (arkiv). Fodboldspilleren Mesut Özil fra Arsenal (tv.) og Tyrkiets præsident Tayyip Erdogan. London den 13. maj. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix (arkiv).

Udover de signerede trøjer modtog den tyrkiske præsident i London som bonus også en hilsen fra Ilkay Gündogan, der til daglig spiller i Manchester City i Premier League.

'Til min ærede præsident, med respekt,' lød den personlige hilsen fra Gündogan til præsident Erdogan, ifølge tyske medier.

Mødet mellem stjernerne og præsidenten har fået blandt andre den tyske kansler Angela Merkel på banen, da Tyrkiets præsident i europæisk sammenhæng er en kontroversiel leder.

»Özil (fodboldspilleren Mesut Özil fra Arsenal i Premier League, red.) og Erdogan (Tyrkiets præsident, red.) er begge forbilleder og deres optræden her rejser både spørgsmål og inviterer til misforståelser,« har kansler Angela Merkel udtalt via sin talsperson Steffen Siebert, skriver Der Spiegel.

Det er langt fra hverdagskost, at en tysk kansler udtaler sig om fodboldspilleres gøren og laden.

Samtidig har det tyske fodboldforbund DFB fundet det nødvendigt at blande sig i den offentlige debat i Tyskland.

'Vi respekterer selvfølgelig vores spillere med migrant-baggrund, men vi må også understrege, at DFB står for værdier, Erdogan ikke i tilstrækkeligt omfang viser respekt for,' lyder en udtalelse fra det nationale fodboldforbund, skriver The Independent.

Kritikken fra forbundet i Tyskland afvises af det tyrkiske fodboldforbund TFF som 'æreskrænkende', ifølge Der Spiegel.

Den tyrkiske præsident er en kontroversiel politisk skikkelse blandt europæiske statsledere, der blandt andet kritiserer ham for at puste til en nationalistisk bølge og for at indskrænke ytrings- og forsamlingsfriheden i Tyrkiet.

Men i hjemlandet er Erdogan for tiden populær blandt sine vælgere som følge af bl.a. krigen mod kurderne.



Og den 24. juni vil Recep Tayyip Erdogan sende tyrkerne til stemmeurnerne til det, der af eksperter betegnes som 'et tidligt valg'.

Efter planen skulle tyrkerne først til stemmeurnerne 3. november 2019.