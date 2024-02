Sedlen blev sat op i vinduet ved restauranten, hvor der også blev udlejet skiudstyr.

»Det faktum, at den hænger så åbenlyst, både bekymrer og chokerer mig,« som den schweiziske politiker Jehuda Spielman sagde.

For sedlen, der ifølge Bild blev set ved det eksklusive skisportssted Davos i Schweiz – helt præcist ved restauranten Pischa – var skrevet på hebraisk.

Og budskabet var direkte rettet mod jøder.

Her lød det:

'På grund af forskellige meget irriterende hændelser, herunder tyveri af en slæde, udlejer vi ikke længere sportsudstyr til vores jødiske brødre. Det gælder alt sportsudstyr som slæder, airboards, ski og snesko.'

Førnævnte Jehuda Spielman er selv jøde, og han delte efterfølgende i weekenden et billede af sedlen på det sociale medie X.

Og det bragte hurtigt stor forargelse, efterhånden som forskellige tyske og schweiziske medier skrev om det. Eksempelvis hos 20 Minuten.

I første omgang lød det i en udtalelse fra Pischa til samme medie:

»Vi ønsker ikke længere det daglige besvær og udnytter derfor vores ret til selv at bestemme, hvem der kan og ikke kan leje vores udstyr,« lød det med en forklaring om, at de jødiske gæster ofte bare tog slæder og stillede dem fra sig tilfældige steder.

Politiet meldte dog ud, at man havde sat en efterforskningen af, om der var tale om diskrimination og hadforbrydelse, i gang.

Og omtalen blev kun større og større.

Så kom de på bedre tanker hos Pischa.

Ejeren, Ruedi Pfiffner, undskyldte alt over for Blick. Han erklærede, at sedlen var blevet sat op uden hans vidende.

»Det har absolut intet med med antisemitisme at gøre,« erklærede han:

»Det var bestemt dårligt skrevet, og det beklager jeg. Jeg vil ikke skære alle over en kam.«

Sedlen skulle efterfølgende være blevet taget ned igen.