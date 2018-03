En britisk samler har gjort sig et unikt køb, da han sidste år købte et fotografi på hjemmesiden 'eBay'. Købet endte med at gøre samleren til millionær.

Justin Whiting fra Storbritannien købte sidste år i juli et gammelt fotografi fra 1800-tallet på 'eBay'. Han betalte kun syv pund for det - svarende til 60 kroner. Nu er fotografiet lidt over 17 millioner kroner værd.

Fotografiet er et portræt af en kendt 'wild west' bankrøver, Jesse James.

Justin Whiting fik hurtigt en fornemmelse af, at billedet var originalen, da det var af overraskende god kvalitet. Derfor kontaktede han Will Dunniway fra Californien i USA, der er ekspert i fotografier fra det 19. århundrede.

Og eksperten fra USA bekræftede ham hurtigt i, at der var jackpot - billedet var originalen.

»Alt er muligt på eBay, så jeg blev ved med at købe forskellige fotografier for nogle småpenge, ligesom andre spiller lotto,« siger Justin Whiting til britiske The Telegraph.

Herunder kan du se et billede af fotografiet:

Jesse James, der bliver portrætteret på billedet, er på daværende tidspunkt 14 år. Fotografiet skulle eftersigende være fra år 1861 eller 1862.

Justin Whitning har været besat af amerikanske lovbrydere i flere år og har læst mange bøger om det samt studeret de forskellige kriminelles ansigter.

»Fotografiet var identisk med billedet, jeg havde i min bog, bortset fra, at fotografiet var fuld størrelse. Alle mine venner sagde til mig, at det var originalen, men jeg blev nødt til at kontakte en ekspert, før jeg turde tro på, at billedet er værd flere millioner,« siger 45-årige Justin Whitiner til The Telegraph.

Justin Whiting sendte også fotografiet til eksperten, Kent Gibson i Los Angeles.

Kent Gibson har før været vidne til, at et fotografi af samme slags er blevet solgt for 5 millioner dollars - altså 30 millioner kroner.

»Jesse James er en meget kendt kriminel, ung fyr, så det er helt sikkert et meget værdifuldt billede,« siger Kent Gibson.

Justin Whiting har allerede været i kontakt med et auktionshus i London og ser frem til at få nogle flere penge mellem hænderne. Whiting har nemlig ikke været i arbejde siden 2003 på grund rygproblemer.

»Jeg sælger det helt sikkert. Jeg kommer til at være i stand til at købe mit eget hus og min egen bil. Jeg kan slet ikke vente,« siger Justin Whiting.

På grund af fotografiets skrøbelighed og kostbarhed, er fotografiet pt. låst inde i en sikkerhedsboks.