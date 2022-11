Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er for alvor blevet koldt i Danmark, hvor vejrudsigten melder om risiko for kraftigt snefald.

Men som altid er forholdene endnu vildere i USA. Og det gælder også sne denne weekend.

Lige nu er det vestlige New York fuldstændig tildækket af rekordstore mængder sne, hvilket giver enhver ambitiøs vejrreporter muligheden for virkelig at fange et lige-nu-og-her øjeblik på kamera, som virkelig sætter en scene.

Den amerikanske meteorolog Reed Timmer har gjort netop det fredag aften, hvor han filmede sig selv i 127 centimeter sne.

Measured 50” snowfall at 630 pm in Hamburg, NY outside the gas station along I90. Found a unimpeded flat area with wind coming from right side of this image. There are areas with more but I could not burrow far enough to reach those locations. @accuweather @NWSBUFFALO @JLAngeline pic.twitter.com/LPlWgvTh6Q — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) November 18, 2022

Midt i byen Hamburg ved et tankstation må han decideret grave sig frem i det tykke lag sne.

Weekenden over har en snestorm slået rekorder med op til 182 centimeter sne.

Af den grund har den amerikanske pendant til DMI udsendt flere advarsler mod at bevæge sig udenfor.

Buffalo, New York, U.S., November 19, 2022. REUTERS/Lindsay DeDario Foto: LINDSAY DEDARIO Vis mere Buffalo, New York, U.S., November 19, 2022. REUTERS/Lindsay DeDario Foto: LINDSAY DEDARIO Buffalo, New York, U.S., November 18, 2022. REUTERS/Lindsay DeDario Foto: LINDSAY DEDARIO Vis mere Buffalo, New York, U.S., November 18, 2022. REUTERS/Lindsay DeDario Foto: LINDSAY DEDARIO

Borgmester i Buffalo i staten New York, Byron Brown, siger til CNN, at byen er vant til meget sne.

»Men det her er meget mere, end vi normalt får.«

Du kan læse om den seneste vejrudsigt for Danmark, hvor der også kommer sne, her.