Før han skrev sig ind i historiebøgerne som alle tiders største krigsforbryder med millioner af liv på den manglende samvittighed, malede han særligt landskaber.

Og derfor er det nu muligt at købe sig en ægte ‘Hitler’ til dagligstuen, hvis man ikke er sart med, hvad man har hængende.

Det er auktionshuset Kloss, der nu har tre malerier af Nazi-lederen Adolf Hitler, der skal under hammeren.

Ifølge auktionshusets hjemmeside starter buddene på 4000 euro, svarende til 30.000 kroner, så der er ikke ligefrem tale om Picasso-priser. Det harmonerer da også fint med, at malerierne betragtes som ganske elendige. For ifølge talsperson for auktionshuset, Joachim Maeder, har de tre akvareller ingen kunstnerisk værdi.

En akvarel af et landskab i den østrigske Vent - Niedertal-region Foto: FABRIZIO BENSCH Vis mere En akvarel af et landskab i den østrigske Vent - Niedertal-region Foto: FABRIZIO BENSCH

»Hvis du går ned langs Seinen (flod der gennemløber Paris, red.) og ser 100 kunstnere, vil 80 være bedre end dette,« siger han ifølge Reuters.

De tre værker skildrer henholdsvis en bjergscene, en flod og en fjern skikkelse siddende under et træ.

Ifølge Joachim Maeder er det dog hverken farver, komposition eller motiver på billederne, der vil gøre værkerne salgsværdige. Det er derimod signaturen i højre hjørne, som forventeligt kommer til at tiltrække købere fra Storbritannien, Skandinavien, USA og Rusland, lyder det.

Før Hitler i 1933 blev kansler og diktator af det Nazi-Tyskland, der seks år senere indledte et felttog mod Polen og startede Anden Verdenskrig med ufattelige tabstal og lidelser til følge, forsøgte han sig som billedkunstner.

Adolf Hitler signatur er det, der skal få malerierne solgt. Foto: FABRIZIO BENSCH Vis mere Adolf Hitler signatur er det, der skal få malerierne solgt. Foto: FABRIZIO BENSCH

Han malede postkort og malerier og prøvede at blive optaget på kunstskole i Wien. Han mislykkedes dog to gange og opgav sine ambitioner, inden han få år senere deltog i Første Verdenskrig.

I sin bog ‘Mein Kampf’ hævder han at have produceret så mange som tre malerier om dagen, mens kunstnertilværelsen stadig var en tanke.

I sin tid som diktator skal Hitler ifølge BBC have beordret sine værker indsamlet og destrueret, men der findes stadig flere hundrede.

I Tyskland er det lovligt at sælge Hitler-værker, så længe der ikke fremgår nazi-symbolik.