Thailands 66-årige konge, Maha Vajiralongkorn, er ud af det blå blevet gift med chefen for hans personlige sikkerhedsteam.

Kong Vajiralongkorn 'har besluttet at forfremme general Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, hans royale gemal, til at blive dronning Suthida, og hun vil få royale titler og blive en del af den kongelige familie,' lyder det i en udtalelse fra det thailandske hof.

Giftermålet med kongens mangeårige partner, som i 2016 blev udnævnt til general, falder få dage inden, den 66-årige søndag krones til konge af Thailand.

Igennem en årrække har kongen været i et forhold med den nyslåede dronning. Forholdet har været offentlig kendt, men har aldrig været gjort officielt - før nu, skriver BBC.

Et billede fra ceremonien. Foto: HANDOUT Vis mere Et billede fra ceremonien. Foto: HANDOUT

Kong Vajiralongkorns nye kone er en forhenværende stewardesse hos Thai Airways.

Den thailandske konge har tidligere været gift tre gange og har i alt syv børn.

Det første giftermål var tilbage i 1977. Dengang giftede kronprinsen, som titlen lød på tidspunktet, sig med en kusine.

Det forhold resulterede i kongens første barn.

Forholdet holdt dog ikke længe. Og allerede i 1979 var kronprinsen i et forhold med en skuespillerinde. Hende fik han fem børn med. Og et giftermål blev offentliggjort i 1994.

Men blot to år senere - i 1996 - var det slut. Kronprinsen besluttede i den forbindelse at slå hånden af både ekskonen og sine fire sønner.

I 2001 giftede kronprinsen sig igen. Denne gang med hustruen Srirasmi.

Fire år efter fik de en søn, men forholdet endte i 2014, hvor Srirasmi fik fjernet sine titler.

Det royale par ved ægteskabsceremonien. Foto: Handout . Vis mere Det royale par ved ægteskabsceremonien. Foto: Handout .

I samme ombæring blev ni af den tidligere prinsesses familiemedlemmer - inklusiv forældrene - anholdt for majestætsfornærmelse og misbrug af det royale navn.

Tilbage i 1981 satte dengang kronprins Vajiralongkorns egen mor ord på sønnens udskejelser.

Hun kaldte ham blandt andet for 'lidt af en Don Juan' - i samme ombæring påpegede hun, at han hellere ville bruge sin tid med smukke kvinder end at udføre sine royale pligter, skrev BBC i et stort portræt fra 2016.

Her var Maha Vajiralongkorn netop blevet udråbt til konge, efter hans meget populære far kong Bhumibol Adulyadejs død.