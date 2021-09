De sidder side om side i de mange farvestrålende pedalbåde. Imens plasker de rundt på den krystalblå sø – tungt bevæbnede, selvfølgelig.

Som den britiske journalist Jake Hanrahan for en sikkerheds skyld tilføjer: »Disse billeder er ægte.«

Der er dukket nye, spøjse billeder op af Taliban-krigere i Afghanistan, der boltrer sig i det, man kunne kalde for ret uvante omgivelser.

De er blevet delt af Jake Hanrahan på sociale medier, og de har her fået stor opmærksomhed.

Billederne skulle være taget ved nationalparken Band-e Amir, der ligger i Bamyan-provinsen vest for den afghanske hovedstad Kabul.

Området består af seks blå søer, og det skulle altså være på en af dem, at Taliban-krigerne skulle have fundet tid til en lille sejltur i pedalbåde blandt andet udformet som svaner. Det skulle de have gjort 18. september.

Det er ikke første gang, at billede med bevæbnede Taleban-kriger i spøjse omgivelser dukker op efter deres overtagelse af Afghanistan.

Også midt i august kort tid efter at Kabul blev indtaget kunne man se dem fornøje sig både i en forlystelsespark – på karruseller og i radiobiler – samt i fuld gang med at teste træningsudstyr i et motionscenter.

Nationalparken Band-e Amir har tidligere været et yndet turistmål for både nationale og udenlandske turister i Afghanistan.

Taliban-krigernes udflugt i pedalbådene faldt samme dag, som en ny virkelighed lørdag ramte landets skoleelever. Her blev skolerne igen åbnet – men kun for drenge.

»Alle mandlige lærere og elever skal møde op ved deres uddannelsesinstitutioner,« som det lød i en erklæring fra Talibans undervisningsministerium.

Der har ingen melding været om, hvad der skal ske med piger i skolealderen.