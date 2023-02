Lyt til artiklen

Jordskælvet i Tyrkiet har skabt store ødelæggelser i flere lande.

Nu deler Andreas Schäfer, der forsker i katastrofehåndtering ved Teknologisk Institut i Karlsruhe, nogle billeder fra området, hvor jordskælvet startede.

Billederne viser, hvordan jordskælvet fysisk har påvirket området.

På billederne kan man se, hvordan jorden flere steder har rykket sig og skabt tydelige forandringer i landskabet.

Ifølge Vivi Kathrine Pedersen, der er ekspert i jordskælvsrisiko og geologiske katastrofer hos Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, er det langt fra altid, at man på den måde kan se at landskabet ændrer sig.

Men fordi jordskælvet er så voldsomt, har det altså flere steder rykket på jordens overflade.

»Jordskælv behøver ikke nå overfladen på den her måde. Men det her jordskælv er så stort, at forskydningen når op til overfladen. Det er det, man kan se he,r« siger hun til BT.

you can clearly view from these pictures I attached, 3mts at least !!! pic.twitter.com/SHMv4x2EnL — mosyotayyare (@MosyoTayyare) February 9, 2023

Jordoverfladen har rykket sig i et område, der er mere end 100 kilometer langt. Men Vivi Kathrine Pedersen forklarer, at forskydningen er størst omkring 50 meter fra, hvor jordskælvet startede. Nogle steder er forskydelserne på 3-4 meter.

Hun fortæller, at de store forskydninger sker på meget små områder.

»På billedet af jernbanen kan man se, at forskydningen sker på et meget småt område. Det er præcis der, hvor forskydningen når overfladen,« siger hun.

Jordskælvet der i mandags ramte Tyrkiet, har indtil videre kostet over 21.000 mennesker livet. Tallet forventes at stige yderligere.