Antallet af russiske mænd, der forsøger at flygte ud af deres hjemland, er lige nu enormt.

Adskillige af dem ønsker ikke at være en del af den russiske invasion af Ukraine, hvorfor de forsøger at flygte ud landet i deres bestræbelser på at undgå militærtjeneste.

Det skriver BBC.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har beordret, at 300.000 soldater fra den russiske reserve skal sendes til Ukraine for at bistå krigen.

Bilkø ved den georgiske grænse fra Rusland. Foto: RFE/RL'S GEORGIAN SERVICE Vis mere Bilkø ved den georgiske grænse fra Rusland. Foto: RFE/RL'S GEORGIAN SERVICE

Og siden er det ellers gået stærkt med at komme ud af Rusland.

Onsdag blev flyafgange fra Rusland til Tyrkiet, Armenien og Georgien udsolgt, ligesom prisen på en envejsbillet fra Rusland til Dubai onsdag kostede 37.000 kroner, skrev The Guardian.

Natten til torsdag blev også den bilmæssige trafik intensiveret, og billeder fra grænserne Rusland-Georgien og Rusland-Finland viser lange bilkøer.

Det vides dog ikke, om der er en direkte sammenhæng mellem det øgede antal, der krydser grænserne, og den russiske præsidents udmelding onsdag.

Køen fra Finland til Rusland. Foto: STAFF Vis mere Køen fra Finland til Rusland. Foto: STAFF

Ikke desto mindre lå antallet af personer, der ville ind i Finland natten til torsdag, på et højt niveau.

'Trafikken ved den finsk-russiske grænse blev intensiveret i løbet af natten. I går ankom 4.824 russere til Finland via den østlige grænse. Onsdag i sidste uge var det 3.133,' skrev chefen for den finske grænsevagts internationale anliggender Matti Pitkaniitty på Twitter.

Ifølge Dagbladet har Finland varslet strengere krav for et turistvisum til russere, hvilket præsenteres snarest.

EU har meddelt, at man følger situationen nøje, hvilket du kan læse mere om her.

Rusland har understreget, at kun personer med militær erfaring indkaldes til tjeneste – derfor kalder man også de seneste 24 timers udvandring af landet for overdreven.