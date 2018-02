Det danske ferieparadis Bangkok er lige nu i alarmberedskab, da smoggen over byen er så kraftig, at den er farlig.

Det skriver flere udenlandske medier herunder Reuters.

Indbyggerne i den thailandske hovedstad blev for det par dage siden påbudt at have masker på, når de bevægede sig ud. Derudover er flere skoler enten lukket helt ned, eller har holdt eleverne indendørs.

Ifølge mediet er der målt mellem 72 og 95 mikrogram per kubikmeter af de farlige partikler med navnet 'PM2.5.' Det er væsentligt over verdenssundhedsorganisationen WHOs grænse på 10 mikrogram per kubikmeter.

Myndighederne i Bangkok har advaret børn og ældre om at opholde sig udendørs.

»Vi har advaret folk i risikogrupperne, deriblandt syge, ældre og børn. De må ikke lave udendørs aktiviteter,« fortæller Suwanna Tiansuwan ifølge Reuters.

Foto: Sakchai Lalit Foto: Sakchai Lalit

Grunden til smoggen skal findes i, at der har været usædvanligt vindstille i en længere periode i storbyen.

Myndighederne har skrevet ud, at der en såkaldt Air Quality Index (AQI), der er udtryk for, hvor stor luftforureningen er, på 135. Der er dog andre meldinger, der viser, at tallet er helt op på 154, hvilket betyder, at det er 'usundt' at opholde sig udendørs.