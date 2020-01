En enkelt mand står på en tom plads og spiller saxofon. Fortovene er forladte. Og ingen biler holder og venter i det store kryds.

Flere kinesiske byer er blevet påvirket af den berygtede coronavirus. Også millionbyen Suzhou, hvor danske Lars Pach bor.

»Vi bliver rådet til at blive inden døre. Man skal så vidt muligt undgå kontakt med andre mennesker, så vi holder lav profil for tiden, for vi er hjemme stort set døgnet rundt,« fortalte han torsdag til B.T.

Han har efterfølgende sendt flere billeder fra storbyen, der ligger 750 kilometer fra virusudbruddets centrum i Wuhan.

Foto: Lars Pach Vis mere Foto: Lars Pach

Foto: Lars Pach Vis mere Foto: Lars Pach

Af billederne er det tydeligt, at folk har taget rådet om at blive indenfor alvorligt.

Gaderne ligger nærmest øde, og der er kun ganske få biler, der kører rundt på de store motorveje.

Hvis man bevæger sig uden for for at handle eller spise, bliver man rådet til ikke at færdes steder, hvor der er mange mennesker samlet.

»Man fornemmer godt, at samfundet ligger stille,« fortalte Lars Pach, der har boet i Kina sammen med sin kinesiske hustru og deres barn siden 2011.

Foto: Lars Pach Vis mere Foto: Lars Pach

Dødstallet som følge af den smitsomme coronavirus er nu oppe på 213 på tværs af Kina.

204 af dødsfaldene er sket i Hubei-provinsen, hvor storbyen Wuhan ligger. Det var der, den nye coronavirus brød ud i slutningen af december.

I alt er næsten 10.000 personer blevet smittet af virussen.

Det har ført til, at mange lande er begyndt at evakuere de af deres statsborgere, der har opholdt sig i Wuhan. Blandt andet er fire danske statsborgere fredag formiddag blevet evakueret.