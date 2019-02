En leopard dukkede torsdag uventet op i den indiske by Jalandhar, hvor den angreb en større menneskemængde. Seks personer kom til skade. Det skriver flere medier, herunder indiske The Tribune.

Leoparden blev første gang opdaget inde i et hus, som den dog hurtigt forlod.

Herefter blev politiet tilkaldt, hvorefter der også ankom medarbejdere fra de lokale skov- og naturmyndigheder.

Herefter blev leoparden skudt med bedøvelsespile hele to gange og der blev kastet net over den.

Dyret faldt tilsyneladende til ro, hvor efter en person fra myndighederne nærmede sig den.

Pludselig sprang dyret op og stak af i panik. Herefter løb den over et åbent område. Det var angiveligt her, at de seks mennesker kom til skade.

Efter at leoparden angiveligt havde opholdt sig i byen i timevis, så blev den endelig bedøvet af hold dyrlæger, der var blevet tilkaldt.

Leoparden blev ført til byen Chhatbir efter den var fanget. Samlet set tog hele operationen 9,5 timer.

En leopard gik til angreb på adskillige beboere i byen Jalandhar i Indien. Seks kom til skade. Foto: STR Vis mere En leopard gik til angreb på adskillige beboere i byen Jalandhar i Indien. Seks kom til skade. Foto: STR En leopard gik til angreb på adskillige beboere i byen Jalandhar i Indien. Seks kom til skade. Foto: STR Vis mere En leopard gik til angreb på adskillige beboere i byen Jalandhar i Indien. Seks kom til skade. Foto: STR En leopard gik til angreb på adskillige beboere i byen Jalandhar i Indien. Seks kom til skade. Foto: STRINGER Vis mere En leopard gik til angreb på adskillige beboere i byen Jalandhar i Indien. Seks kom til skade. Foto: STRINGER Der var altid masser af mennesker, så leoparden havde noget at bide i. Foto: SHAMMI MEHRA Vis mere Der var altid masser af mennesker, så leoparden havde noget at bide i. Foto: SHAMMI MEHRA