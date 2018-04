Hotel Ritz i Paris sælger ud af skattene, Hemmingsways barstol og Coco Chanels hundekurv.

En enkelt overnatning på Paris' berømte Ritz Hotel kan koste 35.000 kroner i højsæsonen. Men i denne uge har man kunne få en bid af hotellets imponerende historie til et noget mindre beløb.

Tusindvis af genstande er blevet sat til salg i Artcurials showroom på Champs Elysees i Paris over en fem dage lang auktion der løb fra 17. april til i dag.

Luksushotellet Ritz åbnede i i Paris i 1898. Nu holder hotellet auktion over nogle af sine historiske møbler, statuer og en enkelt hundeseng. Foto: GONZALO FUENTES - Reuters Luksushotellet Ritz åbnede i i Paris i 1898. Nu holder hotellet auktion over nogle af sine historiske møbler, statuer og en enkelt hundeseng. Foto: GONZALO FUENTES - Reuters

3.000 dask. Så meget forventes et to-mands sæt af badekåber, håndklæder og hjemmesko nemlig at indbringe, når det 120 år gamle hotel i weekenden afslutter den historiske auktion.

I 2016 genåbnede det klassiske hotel, der ligger i Paris' fascionable Place Vendome-nabolag, efter fire års renovering.

Renovationsarbejdet har kostet over en milliard kroner. Kendere fortæller dog, at hotellet trods den dyre renovering på en prik ligner sig selv, bare med friske farver, nye tæpper og al den nyeste teknologi på samtlige værelser.

Denne hestestatue forventes at indbringe et sted imellem 3500 og 5500 kroner. Foto: ETIENNE LAURENT - EPA Denne hestestatue forventes at indbringe et sted imellem 3500 og 5500 kroner. Foto: ETIENNE LAURENT - EPA

Auktionen, der tæller knap 10.000 genstande, forventes i alt at indbringe små tolv millioner kroner.

Og genstandene, der omfatter alt fra dørhåndtag, sofaer, forgyldte statuer og et gammelt badekar (hotellets første), bærer alle stemplet: 'Ritz Paris' og samtidig kommer flere med en helt speciel historie, der ofte inkludere vaskeægte superstjerner.

Således boede den legendariske amerikanske forfatter Earnest Hemmingway i lange perioder på hotellet. Filmstjerner som Julia Roberts, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin og Cary Grant har også lagt deres kendte hoveder på hotellet hovedpuder. Konger og baroner har haft deres gang på hotellet i den franske hovedstad. Og det var også på Ritz, Paris, at Prinsesse Diana tilbragte sin sidste nat før den tragiske dødsulykke i 1997.

I dag kan en enkelt overnatning på Ritz Hotel, Paris let koste 25.000 kroner i hæjsæsonen. Men så er der også service på drengen. I gamle dag brugte gæsterne dette lille elektroniske vidunder til at ringe efter stuepige eller tjener. På auktionen, hvor 10.00 genstande er sat til salg, forventes denne lille 'fjernbetjening' at indbringe små 1.000 kroner. Foto: CHARLES PLATIAU - Reuters I dag kan en enkelt overnatning på Ritz Hotel, Paris let koste 25.000 kroner i hæjsæsonen. Men så er der også service på drengen. I gamle dag brugte gæsterne dette lille elektroniske vidunder til at ringe efter stuepige eller tjener. På auktionen, hvor 10.00 genstande er sat til salg, forventes denne lille 'fjernbetjening' at indbringe små 1.000 kroner. Foto: CHARLES PLATIAU - Reuters

Ritz Hotel i Paris åbnede i 1898. Hotellet blev grundlagt af den schweizisk entreprenør Cesar Ritz. Som det første hotel i Frankrig kunne Ritz tilbyde privat telefon og badeværelse på samtlige værelser.

I 1940 blev Ritz beslaglagt af nazisterne. Og gæsterne havde for en kort overgang navne som Hermann Goering og Joseph Goebbels

Da auktionen blev offentliggjort sidste år kom den første henvendelse fra en oliemilliardær i Texas. Og siden har interessen meldt sig fra købere fra ikke færre end 38 lande.

