Se video fra dagen foroven.

Fredag morgen mødtes de to koreanske ledere Moon Jae-in og Kim Jong-un i den demilitariserede zone på grænsen mellem Nordkorea og Sydkorea. Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder har mødtes med en sydkoreansk leder uden for Nordkorea.

Det skriver blandt andet nyhedsbureauet AFP og CNN.

De to ledere har sat hinanden i stævne for blandt andet at diskutere muligheden for varig fred mellem de to nationer, der teknisk set stadig er i krig. Derudover vil man fortsætte snakken om, at Nordkorea skal indstille forsøg med både atomvåben og langtrækkende missiler. Det forventes ikke, at Kim Jong-un sætter det nordkoreanske atomprogram på standby efter topmødet, men ifølge CNN håber den sydkoreanske delegation på, at de kommer fra dagen med en udtalelse, hvori Kim Jong-un giver udtryk for, at han i det lange løb har tænkt sig at stoppe nationens atomprogram.

Kim Jong-un har et stort følge af livvagter. Foto: KOREA SUMMIT PRESS POOL Kim Jong-un har et stort følge af livvagter. Foto: KOREA SUMMIT PRESS POOL

Allerede nu er der taget flere billeder af Moon Jae-in og Kim Jong-un, der giver hinandenhånden i landsbyen Panmunjom på grænsen mellem de to lande. Det er i selvsamme by, hvor man i 1953 underskrev aftalen, der sluttede Koreakrigen.

Ifølge journalister på stedet hilste de to venligt på hinanden. Kim Jae-in spurgte, hvorvidt det havde været svært på Kim Jong-un at møde ham på stedet. Her lød svaret nej.

De to statsoverhoveder går hånd i hånd, inden topmødet starter. Foto: HANDOUT De to statsoverhoveder går hånd i hånd, inden topmødet starter. Foto: HANDOUT

Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder mødes med en sydkoreansk leder udenfor Nordkorea. Foto: Korea Summit Press Pool Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder mødes med en sydkoreansk leder udenfor Nordkorea. Foto: Korea Summit Press Pool

Kim Jong-un fortalte også, hvordan han havde det på denne historiske dag.

»Mit hjerte kan ikke stoppe med et at flimre, fordi vi mødes på denne historiske lokation. Jeg er også meget beæret over, at du er kommet hele vejen til grænsen for at mødes,« sagde han.

Herefter roste Kim Jae-in ligeledes den nordkoreanske leder for at troppe op, og konkluderede, at de var midt i et historisk øjeblik.

Dagen er også gået med med at plante et fyrretræ, der skal symbolisere fred og velstand mellem de to nationer.

Her planter de to ledere et fyrretræ ved byen Panmunjom. Foto: REUTERS TV Her planter de to ledere et fyrretræ ved byen Panmunjom. Foto: REUTERS TV

Senere er der inviteret til en stor festmiddag, hvor 11 nordkoreanske kunstnere står for underholdningen. Gæstelisten består af i alt 60 nord- og sydkoreanere. Tidligere på ugen har den sydkoreanske præsident oplyst, at de skal gennem en ti-retters menu. Da det skal være helt perfekt har den nordkoreanske delegation medbragt en kok, der skulle være i stand til at frembringe en nudelret, der skulle få guderne til at synge.