Der opstod søndag aften kaos i britiske lufthavne, hvor tusinder af briter – og adskillige udlændinge – desperat forsøgte at komme hjem til jul.

Før det var for sent.

Som du kan se i videoen herover, opstod der lange køer i Londons største lufthavn, Heathrow, hvor hundredvis af rejsende ventede på information om et af de sidste fly til Irlands hovedstad Dublin, som var blevet overbooket.

»Det er det samme over det hele. Folk ankom efter os, og de havde ikke fået noget at vide. Her hersker en stemning af kaos,« siger Katie Cullen til Irish Times.

Mange passagerer stod i kø i Heathrow-lufthavnen for at få ombooket deres billetter til Dublin, efter at en afgang var blevet overbooket.

Hun var en af de mange passagerer, som forsøgte at komme ud af London, mens det stadig var muligt. Der blev i al hast indsat ekstra fly for at få de mange passagerer igennem lufthavnen.

Mandag standser store dele af Europa – herunder Danmark – al flytrafik fra Storbritannien af frygt for en ny og endnu mere smitsom coronamutation.

Mutationen, som har spredt sig hurtigt i Storbritannien, vurderes som 70 procent mere smitsom end den hidtidige variant af covid-19.

Det var ikke kun i de britiske lufthavne, der opstod kaotiske scener.

Rejsende stod søndag aften i kø for at komme med et tog til Paris fra King's Cross St. Pancras-togstationen i London.

Frankrig har også lukket ned for togtrafikken via Eurotunnellen under Den Engelske Kanal, som forbinder de to lande, og det fik søndag folk til at flokkes ved de internationale togstationer i London i håbet om at få fingrene i en af de sidste billetter, før det var for sent.

Eksempelvis opstod der lange køer ved den store tog- og metrostation King's Cross St. Pancras i London, hvor der var rift om billetterne til byer som Paris, Bruxelles og Amsterdam, skriver The Mirror.

Heathrow forsøgte at undgå tilstrømningen af panikslagne rejsende ved tydeligt at gøre det klart, at turen til lufthavnen ville være forgæves.

All passengers are advised to check their flight status and travel advice before travelling to the airport.



If you do not have a ticket or you are destined for a country with an active UK ban in place, you will not be able to check-in and therefore should contact your airline. pic.twitter.com/aFRxUxYDUQ — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) December 20, 2020

»Alle passagerer anbefales at kontrollere status på deres afgang og rejseanbefalingerne, før de tager til lufthavnen,« skriver Heathrow på Twitter og fortsætter:

»Hvis du ikke har en billet eller skal rejse til et land med et aktivt indrejseforbud fra Storbritannien, kan du ikke tjekke ind. Derfor bør du kontakte dit flyselskab.«

Udover Danmark har lande som Irland, Tyskland, Belgien, Italien, Holland og Frankrig midlertidigt lukket for rejser ind og ud af Storbritannien.

Det danske rejseforbud træder i kraft klokken 10 mandag og gælder foreløbigt frem til den 23. december klokken 10.