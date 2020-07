Tirsdag formiddag er det tyske politi begyndt at grave et stort hul i en kolonihave uden for byen Hannover, og eftersøgningen skulle efter sigende være relateret til Madeleine McCanns forsvinden.

På stedet er der både en stor gravemaskine og flere politifolk med skovle i hånden.

Relationen er bekræftet af Statsadvokaten i delstaten Niedersachsen, hvor kolonihaven også ligger, over for det tyske medie Hannoverische Allgemeine.

Mediet bringer også et billede af en betjent, der står i et stort hul, så man kun kan se ham fra skuldrene op opefter. Det er desværre ikke et billede B.T. er i besiddelse af.

Her ses en politibetjent, der kører store sten væk fra kolonihaven uden for byen Hannover. Foto: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

Vi kan dog konstatere, at der fra haven er fjernet store sten, der kan minde om murbrokker.

De bliver både fjernet med en stor orange gravko og mindre køretøjer, der er lavet til at flytte den slags.

Det er endnu ikke meldt ud, hvad politiet søger efter, eller hvem der ejer kolonihaven.

Tysk politi fortalte i juni, der var beviser for, at Madeleine McCann er død. De mistænker en mand ved navn Christian B., der tidligere har fået flere pædofile domme. Om det er hans kolonihave politiet nu er ved at undersøge, vides endnu ikke.

En stor gravko flytter en stor sten fra haven Foto: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

De efterforskere, der er til stede i området, hvor efterforskningen foregår, vil ikke udtale sig om, hvad de leder efter, skriver Hannoverische Allgemeine.

De bekræfter dog, at det har forbindelse til Maddie-sagen.

Det ser ud til, at der kun er gravet et hul i kolonihaven, alligevel er der en del betjente på stedet, der hjælper med gravearbejdet.

Her ses to civilklædte politifolk, der graver i kolonihaven. Foto: JONAS NOLDEN

Christian B., der er mistænkt i sagen har i en periode boet i en trailer park, som ligger cirka 6,5 kilometer fra stedet, hvor man graver.

Hos det britiske medie Daily Mail skriver de, at deres folk på stedet har set efterforskere i hvide DNA-dragter.

Desuden skulle politifolk være set putte beviser i poser.

Mediet skriver desuden, at der skulle være en forventning om, at efterforskningen vil fortsætte helt frem til onsdag.