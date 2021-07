Der er i alt 300 værelser. Der er en nyanlagt strand. Der er over 90.000 kvadratmeter privat grund.

Der er dog næsten ingen, der nogensinde har set det luksuriøse boligkompleks.

Indtil nu. For efter flere års mystik har offentligheden nu for første gang fået at se, hvordan den tyrkiske leder Recep Tayyip Erdogans ekstravagante sommerbolig ser ud. Det skriver flere tyrkiske medier som Duvar og Sözcu.

Det er arkitekten bag byggeriet, Sefik Birkiye, der selv har valgt at vise billeder frem af sit værk, der i alt består af fem bygninger. Det har han gjort på sine hjemmeside.

En stue. Vis mere En stue.

Prisen på det enorme boligkompleks skulle angivelig ligge i omegnen af en halv milliard kroner.

Det såkaldte 'Sommer-palads' stod færdigt i 2019, men processen forløb ikke gnidningsfrit.

»Den overdådige bolig udløste massive protester gennem hele opførslen i takt med, at befolkningen blev mere og mere fattig – ikke mindst på grund af myndighedernes dårlige forvaltning af ressourcerne,« som mediet Duvar skriver:

»Senest har førstedamen Emine Erdogan rådet befolkningen til at mindske størrelsen på madportierne for at komme fødevaremanglen i landet til livs.«

Recep Tayyip Erdogan er Tyrkiets præsident. Foto: YVES HERMAN Vis mere Recep Tayyip Erdogan er Tyrkiets præsident. Foto: YVES HERMAN

Tilbage til kystbyen Marmaris, hvor den tyrkiske præsident har fået bygget sommerboligen på samme grund som den tidligere præsident Turgut Özal havde sin noget mindre sommerresidens. Hele området er blevet voldsomt tilbygget i forhold til tidligere.

Her har hovedbygningen, som Recep Tayyip Erdogan selv benytter med familien, udsigt ud over Middelhavet.

Der er også anlagt en swimmingpool og tennisbane, og ellers er der også udsigt til den halvmåneformede sandbugt, der er blevet kunstigt skabt i forbindelse med byggeriet.

Der er desuden flere bungalower og bopæle til tjenestefolk på området. Se før- og efter-billeder af området herunder:

Den albanske premierminister, Edi Rama, og Aserbajdsjans præsident, Ilham Aliyev, skulle være nogle af de få udefrakommende, der har set sommerpaladset, da de var på besøg i sommeren 2020.

Arkitekten Sefik Birkiye har også tidligere stået bag Recep Tayyip Erdogans overdådige palads i Ankara.

Her kan du se flere billeder af Erdogans sommerpalads:

Et af soveværelserne Vis mere Et af soveværelserne

Et kontor. Vis mere Et kontor.