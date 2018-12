Helt nye billeder viser, hvordan tre mænd bliver tilbageholdt i Marrakesh i sagen om drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelande.

De tre mistænkte ses på billederne i en bus, der bevogtes af marokkanske efterforskere, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udenfor den rød-hvide bus ses en hob af mennesker.

De mistænkte mænd er ifølge nyhedsbureaet Rachid Afatti, Ouziad Younes og Ejjoud Abdessamad.

Ouziad Younes er en af de tre anholdte for mordene på Louisa Vesterager Jespersen, 24, og 28-årige Maren Ueland. Foto: - Vis mere Ouziad Younes er en af de tre anholdte for mordene på Louisa Vesterager Jespersen, 24, og 28-årige Maren Ueland. Foto: -

Mændene blev ifølge VG anholdt om bord på en bus, netop som bussen torsdag morgen var på til Adadir fra Place Al Mourabitine i midten af Marrakech.

Buschaufføren Mellouk Salah fortæller til avisen, at der var omkring 15 personer i bussen, og at de tre mænd befandt sig på de allerbagerste rækker.

En betjent skulle angiveligt diskret have bedt den 53-årige chauffør om at vende om og holde ind til siden.

Da bussen holdt stille, undlod buschaufføren at åbne bagdøren, hvorefter seks betjente gik om bord.

Ejjoud Abdessamad er en af de tre anholdte for mordene på Louisa Vesterager Jespersen, 24, og 28-årige Maren Ueland. Foto: - Vis mere Ejjoud Abdessamad er en af de tre anholdte for mordene på Louisa Vesterager Jespersen, 24, og 28-årige Maren Ueland. Foto: -

Myndighederne anholdt mændene, som ifølge den norske avis forholdt sig tavse og som ikke gjorde modstand.

Mellouk Salah fortæller, at mændene var bevæbnet med fire knive, da de blev anholdt.

»Jeg ved ikke, hvordan de fik dem om bord på bussen, men de havde gemt dem under sæderne. De havde dem ikke i bagagen, for den fik de ikke lov at tage med om bord,« udtaler chaufføren Mellouk Salah til VG.

Det er uvist, hvordan mændene blev opdaget. En udlægning går på, at de blev genkendt af en sælger, som alarmerede politiet.

Rachid Afatti er en af de tre anholdte for mordene på Louisa Vesterager Jespersen, 24, og 28-årige Maren Ueland. Foto: - Vis mere Rachid Afatti er en af de tre anholdte for mordene på Louisa Vesterager Jespersen, 24, og 28-årige Maren Ueland. Foto: -

En anden version går på, at de blev genkendt på overvågningsvideo, hvorefter politiet gik ombord på bussen.

Mændene er mistænkt i sagen om det brutale dobbeltdrab, der kom til offentlighedens kendskab, efter de unge kvinder blev fundet dræbt mandag.

Kvindernes lig blev fundet ved deres telt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko i Nordafrika.

De to veninder på henholdvis 24 og 28 år var 9. december rejst til Marokko, hvor de skulle tilbringe julen med at rejse rundt i landet.

Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h) Vis mere Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h)

Ligene af de to unge kvinder blev fundet af andre turister, der alarmerede en guide, som tog kontakt til politiet.

De marokkanske myndigheder har tidligere anholdt én mistænkt, som menes at have forbindelse til en ekstremistisk gruppe.

Tre andre mænd har været efterlyst i sagen, og det er netop de efterlyste, der menes at være blevet anholdt i bussen torsdag.

Marokkanske efterforskere ses uden for en bus, hvor de mistænkte i drabssagen er tilbageholdt. Foto: - Vis mere Marokkanske efterforskere ses uden for en bus, hvor de mistænkte i drabssagen er tilbageholdt. Foto: -