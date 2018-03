Han har udråbt sig selv som vinder af valget i Rusland, men hvem er han egentlig, 65-årige Vladimir Putin? Han gør alt, hvad han kan for at holde det hemmeligt, men flere og flere detaljer om hans og familiens vilde liv siver ud af landet.

Han har tre hunde og to døtre. Er fraskilt. Og præsident.

Dét er stort set summen af officiel viden om 65-årige Vladimir Putin. Om manden, der - på sin helt egen måde - endnu en gang har sikret sig selv posten som Ruslands præsident.

For mens retorikken ikke fejler noget, når han skal tordne mod Vesten eller hylde sig selv og sine, er Putin hermetisk tillukket, når det handler om privatlivet. Helt bevidst, mener Ruslandseksperter.

»Han gør det, fordi han kan. Det er en taktisk beslutning, som uden tvivl hænger sammen med hans baggrund som spion. Jo mindre man ved, jo bedre,« siger Jens Worning Sørensen, som er tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg og ved flere lejligheder har mødt ham.

Putin ruller sig i sneen med sine to andre hunde, 'Buffy' og 'Yume'. Foto: AFP PHOTO / /RIA NOVOSTI Putin ruller sig i sneen med sine to andre hunde, 'Buffy' og 'Yume'. Foto: AFP PHOTO / /RIA NOVOSTI

Journalist og kommentator Anna Libak - der ligeledes har været bosat i Rusland - er enig i, at det er et helt bevidst valg fra Putins side.

»Han har opbygget et billede af sig selv som en mand, hvis skæbne Rusland står og falder med, en mand som altid har fædrelandets tarv for øje. Og han ønsker ikke at forstyrre det billede af sig selv,« lyder analysen fra Anna Libak.

Men takket være ikke mindst de sociale medier og Ruslands uafhængige presse forstyrres det billede i stigende grad og erstattes af ét, der flasher svimlende rigdom, forkælede døtre og unge elskerinder.

Dette barndomsbillede af døtrene er det eneste, som ligger under Putins officielle biografi. Foto: kremlin.ru Dette barndomsbillede af døtrene er det eneste, som ligger under Putins officielle biografi. Foto: kremlin.ru

Kun én enkelt gang har Vladimir Putin ladet jernmasken falde for at udtrykke sin vrede over den slags skriverier.

»Jeg foragter dem, som invaderer andre menneskers private anliggender med deres inficerede næser og erotiske fantasier,« udtalte han, da interessen for hans kærlighedsliv blev lovlig stor.

Og den form for snagen slipper man, ifølge Anna Libak, da heller ikke ustraffet fra.

»Der var en avis, der blev lukket på grund af det. Han vil bare have sit privatliv i fred.«

Det får han så ikke helt. Hvor vildt han og hans familie lever, kan du læse mere om herunder:

PUTIN OG PENGENE

Dette palæ i Sydfrankrig tilhører Putins yngste datter og hendes mand, milliardæren Kirill Sjamalov. Foto: REGIS DUVIGNAU/Reuters Dette palæ i Sydfrankrig tilhører Putins yngste datter og hendes mand, milliardæren Kirill Sjamalov. Foto: REGIS DUVIGNAU/Reuters

Officielt ynder Putin at tegne et billede af sig selv som en mand, der lever nøjsomt og spartansk. Og som - på vegne af det hårdtarbejdende russiske folk - bekæmper grådige og korrupte oligarker.

Men ifølge Forbes er det langt fra sandheden. De estimerer i hvert fald, at han har en formue, der er tæt på 500 milliarder kr. Og lækkede billeder viser indendørs swimmingpools med fliser af guld, palæer de færreste tør drømme om.

Hans navn har været nævnt i forbindelse med de lækkede ‘Panama papirer’, men ingen ved med sikkerhed, hvor meget han er god for, og hvad han ejer.



Den grad af luksus, der omgiver magtens vertikal i Rusland, findes ikke noget andet sted i verden Anna Libak

»At formuer fordeles til familie, venner og bekendte i de herskende klasser i Rusland, er ingen hemmelighed. Og hvad Putin angår, er han blevet beskyldt for meget, men hvad hans formue er, er kun spekulation,« forklarer tidligere generalkonsul Jens Worning Sørensen.

Anna Libak er enig i, at det aldrig er dokumenteret eller bevist, hvad Putin gemt væk til sig selv.

»Den grad af luksus, der omgiver magtens vertikal i Rusland, findes ikke noget andet sted i verden. Og i lyset af, at alle hans forbindelser lever i svimlende luksus, ville det være mærkeligt, hvis han som den eneste lever i armod.«

MANDEN PUTIN

Putin har selvfølgelig eget træningscenter i sine mange hjem. Foto: REUTERS/Michael Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin Putin har selvfølgelig eget træningscenter i sine mange hjem. Foto: REUTERS/Michael Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin

Billedet, som Vladimir Putin tegner af sig selv, er af en mand, der er viljefast og alfaderlig.

Og begge dele kan ifølge Jens Worning Sørensen godt være sande. For qua sin spionbaggrund har Putin kamæleonens kvaliteter og er eminent til at gå i ét med dét selskab, han er i. Hvad enten det er fabriksarbejdere eller statsledere.

Og det billede er vigtigt at fastholde, hvis han skal fastholde sit jerngreb om Rusland.

»Folket overfører alle deres håb og længsler på ham. De ser ham som et symbol på Rusland og Ruslands stolthed,« siger Anna Libak og fortsætter:

»De dokumentarer, der er lavet om ham, handler alle sammen om, hvor disciplineret han arbejder, og at han aldrig har et ledigt øjeblik. Hvis han har det, bruger han det på sport eller andre meningsfulde ting. Han hygger sig ikke. Alt handler om at dygtiggøre sig.

Bryllupsfoto fra 1983 af Vladimir Putin og den tidligere stewardesse Ljudmila. Foto: kremlin.ru Bryllupsfoto fra 1983 af Vladimir Putin og den tidligere stewardesse Ljudmila. Foto: kremlin.ru

Hvis han er ude at fiske, fanger han kæmpe fisk. Han dykker efter græske krukker i Sortehavet, vinterbader. Han vil jo gerne ses som et sexsymbol. Ellers ville han ikke optræde i bar overkrop,« lyder konstateringen fra Anna Libak.

Macho-mand eller ej, så tror Jens Worning Sørensen dog også, at Putin er en ensom mand. Fordi han ikke længere ved, hvem han kan stole på.

»Rusland har vokset sig så stort, der er så mange magtgrupperinger, så hvem kan han regne med? Man siger, at han er korrupt, og at han er kyniker. Det er han også. Men nok også ensom.«

PUTIN OG KVINDERNE

Ifølge Ruslands-kender Anna Libak var Ljudmila den perfekte hustru, fordi hu gik i ét med tapetet. Her er det dog med sofaen. I baggrunden Putin elskede labrador Koni, som døde i 2014. Foto: ALEXEY DRUZHININ/AFP Ifølge Ruslands-kender Anna Libak var Ljudmila den perfekte hustru, fordi hu gik i ét med tapetet. Her er det dog med sofaen. I baggrunden Putin elskede labrador Koni, som døde i 2014. Foto: ALEXEY DRUZHININ/AFP

I en alder af 30 år giftede Vladimir Putin sig med den tidligere stewardesse Ljudmila,som ikke har gjort meget væsen af sig. Og det har Putin ifølge Anna Libak nydt godt af.

»Traditionelt har russiske ‘præsidentfruer’ fyldt meget og været meget upopulære. Putin havde en lille tyk dame, der gik i ét med tapetet, sådan én man ikke kunne have noget imod.«

Efter flere års rygter offentliggjorde parret dog i 2013 deres skilsmisse. Begrundet i, at ‘de aldrig så hinanden’.

Et af de få officielle billeder af Vladimir Putin og hans eks-kone. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI/Reuters Et af de få officielle billeder af Vladimir Putin og hans eks-kone. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI/Reuters

Siden har Vladimir Putin officielt været alene, men er på rygteplan i årevis blevet hægtet sammen med langt yngre kvinder. Ikke mindst den 34-årige tidligere russiske gymnast Alina Kabajeva med hvem han - måske - har et barn.

Og selv om han udadtil raser over rygtet, er Anna Libak ikke i tvivl om, at Putin også mener, at det gavner ham.

I årevis har der været vedholdende rygter om Putins forhold til den tidligere elitegymnast Alina Kabajeva, som han angiveligt skulle have fået et barn med. Foto: REUTERS/ITAR-TASS I årevis har der været vedholdende rygter om Putins forhold til den tidligere elitegymnast Alina Kabajeva, som han angiveligt skulle have fået et barn med. Foto: REUTERS/ITAR-TASS

»Det gør ham ekstra interessant, er med til at styrke opmærksomheden om hans person. Men han er ortodoks kristen, så han ville aldrig vise sig med én, der er halvdelen af hans alder. For masser af russiske kvinder opfatter ham som sexsymbol, og de gider ikke se ham med sådan en kvinde.«

Hans eks-kone Ljudmila har i øvrigt siden giftet sig med en 21 år yngre mand.

DØTRENE OG PUTIN

Vladimir Putin med sin ældste datter Marija. Hun er gift med en hollandsk forretningsmand, som svigerfar har sikret et lukrativt job. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP Vladimir Putin med sin ældste datter Marija. Hun er gift med en hollandsk forretningsmand, som svigerfar har sikret et lukrativt job. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Marija og Jekaterina. Det er navnene på Vladimir Putins to døtre, som i dag er henholdsvis 32 og 31.

I Putins officielle biografi på Kremls hjemmeside står der, at han elsker dem højt, og at hans kone stod for opdragelsen, fordi han havde tendens til at forkæle dem.

At dømme efter deres livsstil er opdragelsen gået knap så godt. For de to døtre - som indtil for nylig nærmest var offentlige hemmeligheder - lever begge liv i en ekstrem luksus.

»Putin har selv givet udtryk for, at han ønskede, at døtrene skulle have en normal barndom. Derfor har han holdt dem ude af offentlighedens søgelys,« forklarer Anna Libak om hemmeligholdelsen, der bl.a. medførte, at de begge var indskrevet på universitetet under falske navne.

Yngste datter Jekaterina Tikhonova stillede i 2014 op til verdensmesterskaberne i akrobatisk rock'n'roll dans. Foto: REUTERS/Jakub Dabrowsk Yngste datter Jekaterina Tikhonova stillede i 2014 op til verdensmesterskaberne i akrobatisk rock'n'roll dans. Foto: REUTERS/Jakub Dabrowsk

Mens den ældste datter gik på universitetet, troede hendes medstuderende, at hun var datter af en rig general, sådan som hun strøede om sig med penge. Marija holdt ferie på en lystyacht, der kostede over 50.000 kr. i døgnet, ligesom hun tog danselektioner i Tokyo.

I dag er hun gift med den hollandske forretningsmand Jorrit Faassen, som svigerfar har sikret et topjob i det russiske olie- og gasselskab Gazprom.

Lillesøster Jekaterina er ifølge bl.a. Reuters også gift med en yderst velhavende og magtfuld mand. Han tilhører Sjamalov-familien og er efter sigende god for 13 mia. kr. Det forlyder, at da parret blev gift i 2013 på et russisk skisportssted, skulle alle gæster aflevere mobiltelefonen ved indgangen, ligesom de blev afkrævet tavshedsløfte.

Ifølge et af de få billeder, der findes af hende, var da hun i 2014 stillede op til VM i akrobatisk rock’n’roll-dans og desuden skulle stå i spidsen for en virksomhed, der moderniserer universitetet i Moskva.

Se flere billeder i bunden af artiklen.

BLÅ BOG: Vladimir Putin Født 7. oktober 1952 i Skt. Petersborg (tidl. Leningrad). Søn af en fabriksarbejder. Studerede jura og var efterfølgende spion for KGB i 16 år. Trak sig i 1991 tilbage og indledte sin politiske karriere. Var en del af Boris Jeltsins administration og blev i 1998 chef for den russiske efterretningstjeneste FSB. Blev i 1999 udnævnt til fungerende præsident og valgt året efter. Blev efter to termer i 2008 udpeget som premierminister. Genopstillede i 2012 som præsident og er netop for fjerde gang valgt til posten.

Vladimir Putin (i midten). Billedet her er fra den 14. december 2017, Kremlin i Moskva under en reception. Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik via REUTERS Vladimir Putin (i midten). Billedet her er fra den 14. december 2017, Kremlin i Moskva under en reception. Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik via REUTERS

Vladimir Putin. Her ses han på vej til en base i Syrien. Den 11. december 2017. Foto: SPUTNIK Vladimir Putin. Her ses han på vej til en base i Syrien. Den 11. december 2017. Foto: SPUTNIK

Vladimir Putin (tv.) på fisketur i Sibirien. Den 1. august 2017. Foto: AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY Vladimir Putin (tv.) på fisketur i Sibirien. Den 1. august 2017. Foto: AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY

Vladimir Putin på bagsædet. På billedet her er han på besøg i Ankara i Tyrkiet. Den 11. december 2017. Foto: SPUTNIK Vladimir Putin på bagsædet. På billedet her er han på besøg i Ankara i Tyrkiet. Den 11. december 2017. Foto: SPUTNIK

​ Hunden Verni er seneste skud på Putins hundestamme. Han elsker dyr. Og altså ikke mindst hunde. Foto: AFP PHOTO / POOL / MAXIM SHEMETOV Hunden Verni er seneste skud på Putins hundestamme. Han elsker dyr. Og altså ikke mindst hunde. Foto: AFP PHOTO / POOL / MAXIM SHEMETOV