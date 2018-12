Vi er vant til at se Donald Trump gå benhårdt til sine kritikere på Twitter og ved politiske møder.

Nu gør præsidenten det også i Det Hvide Hus - for snurrende tv-kameraer.

Det var en velkendt politisk kartoffel, som tirsdag fik sindene i kog hos USA's præsident og de to top-Demokrater Nancy Pelosi og Chuck Schumer under et tv-transmiteret møde i Det Ovale Værelse. Nemlig den meget omdiskuterede grænsemur mellem USA og Mexico.

Under mødet gentog Donald Trump igen og igen, hvor vigtigt det er, at finansieringen af muren kommer på plads, men det afviste Pelosi og Schumer - som er formænd for Demokraterne i henholdsvis Senatet og Kongressen - at gå med til, skriver CNN.

Foto: MARK WILSON

»Der kommer ikke flertal for en mur i Kongressen,« sagde Pelosi.

Derefter begyndte Donald Trump og de to magtfulde Demokrater at mundhugges, som du kan se i videoen fra CNN herover.

Flere gange afbrød de hinanden. Trump gentog truslen om at lukke regeringen ned, hvis ikke Demokraterne lægger stemmer til finansieringen af muren i Kongressen.

Han påpegede, at ti terrorister har krydset den mexicanske grænse det seneste stykke tid, og at der derfor er behov for bedre grænsesikkerhed, herunder muren.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. juli 2018

Især Schumer langede dog ud efter præsidenten og hans metoder i bestræbelserne på at få valgløftet om grænsemuren til at blive til virkelighed.

»Vi har mange uenigheder her, men vi vil ikke lukke regeringen ned. Vi ønsker en aftale,« sagde Chuck Schumer.

Uenighederne om muren mellem Trump og oppositionen er ikke nye, men det tv-transmiterede møde markerer et nyt, dramatisk højdepunkt i den politiske strid.

Efter mødet fortalte Chuck Schumer de fremmødte journalister, at han var overrasket over, hvor højt bølgerne var gået under samtalen - og forsøgte at lægge pres på Donald Trump.

»Vi har rådet ham til ikke at lukke regeringen ned, så det vil være Trumps ansvar, hvis det sker, og i så fald vil huset (Kongressen, red.), sørge for, at regeringen bliver genåbnet 3. januar (hvor Demokraterne får flertal i Kongressen, red),« sagde Schumer.

Finansieringen af muren skal være på plads senest den 21. december.

Den amerikanske regering lukker ned, hvis Kongressen ikke formår at blive enige om nye budgetter til regerings-drevne initiativer eller organer, såsom FBI eller i dette tilfælde USAs immigration. Det kan også forekomme, hvis præsidenten nægter at underskrive de budgetter, Kongressen har forhandlet sig frem til.

Hvis Trump lukker regeringen ned, er det tredje gang, det sker, mens han har været præsident. Ligesom en lock-out i Danmark, kan en amerikansk regeringsnedlukning føre til tvungen orlov for offentligt ansatte.