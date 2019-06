Den amerikanske præsident, Donald Trump, er mandag landet i Storbritannien, hvor han er på officielt statsbesøg. Under indflyvningen blev han mødt af lidt af et syn, hvis han kiggede ud af vinduet.

Organisationen Born Eco havde nemlig sat sig for at give den amerikanske præsident en lidt anderledes hilsen.

På en mark, som ligger på flyvelinjen på vej til Stansted ved London, har Born Eco været ude med græsslåmaskinen og blandt andet lavet en penis akkompagneret af ordet Trump.

På en anden mark er der blevet skrevet 'Climate change is real' - eller 'klimaforandringerne er virkelige' på dansk.

Guess who's been busy today mowing a stiff message for Trump under the Stansted flightpath... Please share and let's see how far we can spread the welcome!#climatechange #Trump #welcometrump pic.twitter.com/crnZo5rnDv — born_eco (@born_eco) 2. juni 2019

Det er en klar reference til, at Donald Trump tidligere har sagt, at klimaforandringer er et kinesisk fupnummer.

Born Eco har slået billederne op to gange på Twitter, og her har de to opslag sammenlagt fået 5.500 likes og er blevet retweetet over 3.000 gange.

I det ene af opslagene skriver Born Eco:

'Gæt hvem der har haft travlt i dag med at slå græsset med en stiv besked til Trump på flyveruten mod Stansted ... Vær sød at dele, og lad os se, hvor langt vi kan sprede velkomsten.'

Storbritanniens dronning Elizabeth II og USA's præsident Donald Trump under statsbesøget. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Storbritanniens dronning Elizabeth II og USA's præsident Donald Trump under statsbesøget. Foto: TOLGA AKMEN

Donald Trump er som nævnt på statsbesøg i Storbritannien. Og allerede som han landede, trak han overskrifter.

Det skete, da præsidenten blandt andet valgte at kalde Londons borgmester, Sadiq Khan, for en 'kæmpe taber'.

Det skete som konsekvens af, at Sadiq Khan havde sammenlignet præsidenten med en facist fra det 20. århundrede.

Under sit besøg i Storbritannien mødes Donald Trump blandt andet med premierminister Theresa May og den engelske dronning Elizabeth II.