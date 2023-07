Lederen af Wagner-gruppen er ikke nogen helt almindelig mand – var man i tvivl om det, kan man bare tage et kig indenfor i hans hjem.

Paladset i St. Petersborg blev onsdag ransaget af russiske sikkerhedsstyrker, som ifølge avisen Izvestija gjorde nogle mildest talt opsigtsvækkende fund. Og billederne går nu verden rundt.

Hjemmet husede blandt andet en udstoppet alligator, som - alt taget i betragtning - var i den mildere ende af særhedsskalaen.

Jaget ud af Rusland

Prigozjin blev for nylig tvunget til at forlade hjemmet, efter han indledte - og kort efter afbrød det, der er blevet kaldt et kupforsøg mod præsident Vladimir Putin.

Han er ikke blevet set offentligt siden, hvilket har ført til mange spekulationer om, hvor Wagner-lederen, der tidligere blev kaldt 'Putins kok', befinder sig.

I Wagner-lederens hjem var der kontanter i flere valutaer. Foto: Izvestija Vis mere I Wagner-lederens hjem var der kontanter i flere valutaer. Foto: Izvestija

Først lød det, at han befandt sig i Belarus, men torsdag sagde Belarus-præsident Alexander Lukashenko, at Prigozjin faktisk befinder sig et sted i Rusland – måske i St. Petersborg, måske i Moskva.

Et skab fuld af parykker

Ransagningen af Wagner-lederens hjem, hvis man skal tro russiske Izvestija, tegner et billede af en mand, der har levet et liv i luksuriøse omgivelser med marmorgulve, pool og egen spa – men som tilsyneladende også har været beredt på lidt af hvert.

Foto: Izvestija Vis mere Foto: Izvestija

Blandt andet fandt de russiske sikkerhedsstyrker efter sigende et hav af våben samt ammunition, guldbarer – og et skab fyldt med parykker.

I hjemmet var der også falske pas og store mængder kontanter i forskellige valutaer samt en militæruniform udsmykket med flere medaljer.

Huset er luksuriøst og har marmor på gulvene. Foto: Izvestija Vis mere Huset er luksuriøst og har marmor på gulvene. Foto: Izvestija

Sidst, men ikke mindst, var der i det, der ligner et billard-værelse, en kæmpe forhammer med inskriptionen: 'til brug i vigtige forhandlinger'.

Den russiske Wagner-leder har kæmpet på Putins side gennem krigen i Ukraine, men en ulmende konflikt mellem de to allierede eksploderede i sidste måned, da Prigozjin fremsatte beskyldninger mod Rusland og besluttede sig for at forlade Ukraine og i stedet marchere mod Moskva.

Foto: Izvestija Vis mere Foto: Izvestija

Han har siden udtalt, at han ikke ønskede at kuppe regeringen i Rusland, men blot ville vise sin utilfredshed med landets ledelse. Det skriver blandt andre Sky News.

Flere eksperter har påpeget, at Prigozjins modstand har svækket Putin og udstillet noget af den modstand mod hans krig i Ukraine, som også er at finde blandt russere.