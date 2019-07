Jeg er forberedt på total ødelæggelse.

Danske Lina Christoffersen Bartels bor i den lille californiske by, der har været ramt af to større jordskælv og hundredvis af efterskælv.

Nu sover hun med en hjelm ved siden af sengen, har pakket bilen med nødforsyninger og er klar til at forlade området, hvis det bliver nødvendigt.

»Det var som et mareridt. Jeg har aldrig været ude for noget så frygteligt.« Ordene falder prompte, da Lina Christoffersen Bartels skal beskrive, hvordan hun oplevede de to voldsomme jordskælv, der torsdag og fredag ramte hendes hjemby, Ridgecrest, i Californien.

Flere veje omkring Ridgecrest er ødelagt efter de store jordskælv i området. Foto: Privat Vis mere Flere veje omkring Ridgecrest er ødelagt efter de store jordskælv i området. Foto: Privat

Her har Lina Christoffersen Bartels boet, siden hun for 20 år siden forlod Danmark, og selvom den 50-årige kvinde har oplevet flere jordskælv under sin tid i USA, har hun aldrig været så bange eller berørt som de seneste dage.

Hun havde knap nok ryddet op og var kommet sig over det første skælv, da skælv nummer to ramte – bare halvandet døgn senere.

Første skælv

Det første store skælv fandt sted torsdag formiddag, lokal tid.

»Jeg havde lige sat mig i stuen for at drikke en kop te, da jeg hørte en uhyggelig, høj, rungende lyd. Det lød som torden eller som et tog, der kørte lige forbi. Først vidste jeg ikke, om det var en eksplosion fra vores lokale militærbase eller et jordskælv, men da lyden blev ved, alt begyndte at vibrere, og hele huset svajede, var jeg ikke i tvivl,« fortæller Lina Christoffersen Bartels til B.T.

Fakta om jordskælvene Californien har inden for få dage været ramt af flere kraftige jordskælv, hvor den lille militærbaseby Ridgecrest begge gange har været hårdest ramt. Første skælv fandt sted torsdag formiddag lokal tid og blev målt til 6,4 på richterskalaen, og derefter fulgte en lang række efterskælv. Allerede aftenen efter lokal tid ramte et endnu større jordskælv samme område. Det blev ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) beregnet til 7,1 – det kraftigste skælv i delstaten i to årtier. Der er ingen rapporter om alvorlige personskader, men bygninger og veje i området blev ramt, der opstod brand flere steder på grund af beskadigede gasledninger, og flere officielle bygninger og institutioner er fortsat lukket ned. Ifølge CNN er mere end 3000 efterskælv er registreret de seneste tre dage, og geologer frygter, at et betydeligt jordskælv truer i nær fremtid. Følg udviklingen på https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

Kunne ikke komme ud af huset



Imens bøger og ting faldt ud og ned fra hylderne, løb hun hen imod den køkkendør, der var hendes nærmeste udgang væk fra huset.

»Idet jeg prøver at åbne døren, læner hele huset sig til venstre, og dørkarmen læner med, så døren ikke kan åbnes.«

»Selvom der måske kun gik et par sekunder, hvor jeg ikke kunne få komme ud, virkede det som en evighed. Jeg gik fuldkommen i panik, for bag mig begyndte køkkenskabene at åbne sig, og jeg kunne høre, hvordan ting faldt ud. Det var meget intenst,« fortæller en tydeligt rystet Lina Christoffersen Bartels, der til daglig arbejder som bibliotekar.

Jordskælvet, der blev målt til 6,4 på richterskalaen, forårsagede adskillige skader på Lina Christoffersen Bartels' bil, hus og grund.

Blandt andet rev en fastskruet reol sig løs fra væggen, og flere steder kom der tydelige revner og sætningsskader i muren, ligesom betonen i hendes indkørsel og på terrassen også revnede.

Andet skælv

Men mareridtet sluttede ikke her. Lina Christoffersen Bartels var på trods af de mange efterskælv, der rystede området igen og igen, faldet lidt til ro, da endnu et jordskælv ramte fredag aften.

Denne gang endnu voldsommere og målt til 7,1.

Igen sad hun i sin stue og hørte en buldrende lyd, før hun mærkede selve rystelserne.

»Jeg nåede at blev siddende nogle sekunder, for der havde jo været så mange efterskælv, at jeg først tænkte, det nok bare var endnu et af de helt korte på et par sekunder og omkring de 5 (på richterskalaen, red.).«

»Men så begyndte det for alvor at ryste i gulvet.«

»Jeg løb udenfor, og her gyngede det så meget, at jeg faldt undervejs. Jeg kunne se, hvordan både cement og græsplæne og stammerne på mine træer rullede, gyngede og gav sig, og det føltes, som om det bare blev ved og ved.«

»Det var modbydeligt,« siger Lina Christoffersen Bartels, der var så rædselsslagen, at hun havde svært ved at få pinkoden ind på sin telefon, så hun kunne ringe og blive beroliget af sin søster, der bor i Holland.

Her ses Lina Christoffersen Bartels med sine to børn, Sarah (19) og Lars (15). Sarah læser i øjeblikket i Australien, mens Lars under jordskælvene var i sikkerhed hos sin far, fem minutter fra Linas hus. Foto: Privat Vis mere Her ses Lina Christoffersen Bartels med sine to børn, Sarah (19) og Lars (15). Sarah læser i øjeblikket i Australien, mens Lars under jordskælvene var i sikkerhed hos sin far, fem minutter fra Linas hus. Foto: Privat

»Mine nerver var i laser efter det første skælv, og efter timevis med alle de efterskælv og frygten for, at et af de helt store ramte igen, kunne jeg næsten ikke mere,« forklarer Lina Christoffersen.

Sover med hjelm ved siden af sengen

Efterskælvene mærkes stadig, og med jævne mellemrum kan Lina Christoffersen Bartels føle jorden bølge igen.

Selvom der er 40 grader varmt udenfor, har mange af hendes naboer slået telte op eller sover i deres biler eller campingvogne, men hun har tænkt sig at blive i sit hjem, så længe hun kan.

»Nu har jeg oplevet, hvor meget så store jordskælv kan ryste, uden at huset falder ned over mig. Men jeg sover med en hjelm ved siden af sengen, og jeg er helt pakket og klar til det værst tænkelige scenarie med total ødelæggelse,« lyder det fra danskeren.

»Min pickup-truck er fyldt med benzin, ekstra propangas, mad og 22 gallon vand (83 liter, red.), så jeg kan overleve et godt stykke tid. Jeg har ikke lyst til at forlade mit hus, hvis der sker noget, men bliver det her ved, kan det godt være, jeg lukker ned og tager væk.«