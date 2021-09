Paniske briter, lange køer og trafikkaos.

Billeder fra Storbritannien viser, hvordan briter valfarter til tankstationer og holder i massive køer for at hamstre benzin.

Det sker, efter at olieselskabet BP har meldt ud, at nogle af deres tankstationer har måttet lukke midlertidigt, fordi der ikke er mere benzin i pumperne. Også visse Shell-stationer er løbet tør for benzin, mens nogle få Esso-stationer er påvirket.

Manglen på benzin i Storbritannien skyldes den såkaldte chaufførkrise i landet. Efter Brexit er der stor mangel på chauffører, og derfor har blandt andet tankstationer og dagligvarebutikker svært ved at få brændstof og varer frem.

Britere holder i lang kø til en tankstation i London. Foto: PETER NICHOLLS

Cirka 25.000 udenlandske chauffører har forladt de britiske øer i forbindelse med Brexit og er flyttet til det europæiske fastland, skriver Reuters.

»Det viser, hvad det er for et selvmål Boris Johnson-regeringen har lavet. Man ligger, som man har redt, og nu bider det,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Efter Brexit blev det sværere for især personer med lavt betalte job at få en opholdstilladelse i Storbritannien, og derfor forlod mange udlændinge, blandt andet østeuropæiske chauffører, landet, forklarer Jakob Illeborg.

»For at behage Brexit-trangen sagde man, at der ikke længere var brug for de ikke så kvalificerede kræfter. De kunne bare tage hjem igen. Men nu hvor de er væk, sidder man i saksen,« siger Jakob Illeborg.

Hamstring af brændstof skaber trafikkaos og lange køer i Storbritannien. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Den britiske regering forventes at gribe ind for at forsøge at løse problemet. Fredag sagde den konservative transportminister, Grant Shapps, til BBC, at det kan blive nødvendigt at sætte hæren ind til at køre lastbiler.

Flere medier, blandt andet Reuters og Sky News, har også erfaret, at der vil blive åbnet for midlertidige visa til udenlandske chauffører. Det er dog ikke bekræftet af regeringen endnu.

»Regeringen overvejer kraftigt at bide i det sure æble og gøre det lettere for de her folk at få visa. Spørgsmålet er, om det er nok. Mange af dem har jo forladt Storbritannien og fundet andre job,« siger Jakob Illeborg.

»Det er pinligt, at man nu skal krybe til korset og nærmest bede de her folk om at komme tilbage,« siger Jakob Illeborg.