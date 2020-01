Skyerne hang usædvanligt lavt, og der var meget tåget, da helikopteren styrtede ned.

Søndag aften kom det frem, at den amerikanske basketball-legende Kobe Bryant, hans ene datter og syv andre personer havde mistet livet i et helikopterstyrt i Calabasas i Californien.

Til People fortæller vidnet Scott Daehlin, at han var en af dem, der ringede til politiet, efter han hørte braget.

Han havde været på vej ud til sin bil for at hente et par høretelefoner, da han hørte helikopteren komme flyvene hen over sig i de lavthængende skyer og i den tætte tåge, der hang over området.

Foto: GENE BLEVINS

»En lokal borger, som har boet her i 17 år, sagde, at han aldrig havde set tågen eller de lavthængende skyer været så tyk før,« fortæller den 61-årige mand.

På det tidspunkt lød det ikke til, at der var noget galt med helikopteren eller dens motor, forklarer han, men han kunne ikke se den, fordi den var gemt væk inde i skyerne. Men 15 til 20 sekunder senere ændrede alting sig.

»Pludselig hørte jeg sammenstødet, styrtet, fiberglas og plexiglas, der blev knust. Det var ovre på et kvart sekund. Der blev bare stille,« fortæller Scott Daehlin til People.

Sheriffen i LA County, Alex Villanueva, fortalte søndag aften dansk tid på et pressemøde, at ni personer menes at have mistet livet i helikopterstyrtet, idet det fremgår af helikopterens log, at der var ni om bord.

Kobe Bryant blev 41 år. Foto: LARRY W. SMITH

»Der var ingen overlevende. Der var ni mennesker om bord, piloten plus otte personer,« sagde han.

Efterfølgende er det kommet frem, at basketball-legenden Kobe Bryant og en af hans døtre - Gianna på 13 år - var blandt de omkomne.

41-årige Kobe Bryant efterlader sig konen Vanessa samt tre døtre.

Det vides endnu ikke, hvad der var årsag til helikopterstyrtet.