Efter en afstemning står det klart, at finansminister Scott Morrison overtager posten fra Malcolm Turnbull.

Canberra. Den australske finansminister, Scott Morrison, bliver landets 30. premierminister efter at have vundet en afstemning om formandsposten i Det Liberale Parti fredag.

I Australien er det politiske system indrettet således, at det er lederen af det største parti, der får rollen som premierminister.

Tidligere fredag stemte 45 partimedlemmer for at vælge en ny formand, mens 40 stemte imod. Dermed var Malcolm Turnbull officielt færdig som premierminister i Australien.

50-årige Scott Morrison var i sidste afstemningsrunde oppe imod tidligere indenrigsminister Peter Dutton. I første runde var også udenrigsminister Julie Bishop med i kapløbet.

Det var netop Peter Dutton, der tidligere på ugen udfordrede Malcolm Turnbull i en afstemning om formandskabet i Det Liberale Parti. Han tabte dog til Turnbull tirsdag 35-48.

Efter afstemningen indgav Peter Dutton sin opsigelse som indenrigsminister. Han fik følgeskab af adskillige andre ministre, som havde stemt på ham.

Men Dutton havde fortsat ikke mistet håbet. Fredag formiddag indleverede han 43 underskrifter, hvilket var nok til at sikre ham en ny afstemning.

Dog måtte han igen se sig slået. Denne gang af finansminister Scott Morrison, som altså nu bliver landets nye premierminister og formand for Det Liberale Parti.

Scott Morrison bliver den sjette premierminister i Australien på 11 år.

Han vandt fredagens afstemning over Peter Dutton 45-40 - samme resultat som det, der fældede Turnbull.

Miljøminister Josh Frydenberg bliver med overvældende støtte desuden ny vicepremierminister.

Forud for afstemningen tirsdag mellem Turnbull og Dutton var det netop Frydenberg, der advarede Det Liberale Parti mod at afsætte Malcolm Turnbull mindre end et år før valget. Han mente, det ville skabe frustration blandt vælgerne.

