Da den amerikanske mand Scott Johnson blev fundet liggende død ved bunden af en klippe, betragtede politiet sagen som et selvmord.

Det viste sig, at betjentene tog fejl - og nu, mere end 30 år senere, kan sagen endelig være blevet opklaret.

Det skriver blandt andet New York Times og The Guardian.

Amerikanske Scott Johnson var en intelligent matematikstuderende, der i 1986 var flyttet fra USA til Sydney i Australien, hvor han boede med sin partner.

ARKIVFOTO af Scott Johnson. Foto: NEW SOUTH WALES POLICE / AFP

De to nåede dog ikke at få lang tid sammen. Den 10. december 1988 blev Scott fundet liggende død for foden af North Head-klipperne nær Manly.

Han blev blot 27 år.

I begyndelsen vurderede politiet, at der var tale om selvmord. Men det mente blandt andre Scotts bror - Steve Johnson - ikke kunne være rigtigt.

I stedet mente han, at hans bror var blevet dræbt. Muligvis i en hadforbrydelse, da Scott var homoseksuel.

I årevis kæmpede Steve Johnson derfor for at få sagen genåbnet, men først i 2012 lykkedes det ham at få fjernet 'selvmord' som dødsårsagen.

Politiet begyndte derefter at efterforske sagen igen, og i 2017 blev det slået fast, at Scott havde været offer for en hadforbrydelse. Og nu - mere end 30 år senere - kan sagen være blevet opklaret.

Tirsdag anholdt betjente i Australien en 49-årig mand i Sydney og sigtede ham for drabet.

»Jeg kunne ikke tro det,« fortæller Steve Johnson til New York Times om det øjeblik, hvor han fik at vide, at man var klar til at skride til anholdelse.

Her ses politiet arbejde ved North Head-klipperne nær Manly. Foto: DAN HIMBRECHTS

»Dagen i dag har været en rutsjebanetur af glæde, sorg og lettelse.«

I en udtalelse fortæller politiinspektør Mick Fuller fra politiet i New South Wales, at det var ham, der kontaktede Steve for at overbringe nyheden:

»Det var et højdepunkt i min karriere, da jeg foretog det telefonopkald i morges (tirsdag, red.). Steve har kæmpet så hårdt i så mange år, og det er en ære at være en del af hans kamp for retfærdighed,« siger han og forklarer, at hvis det ikke havde været for familien til Scott, så havde politiet ikke været 'der, hvor vi er i dag'.

Steve Johnson har tidligere forholdt sig kritisk over for politiet - særligt efter han i løbet af årene fik afdækket, hvordan mange betjente i årene omkring broderens død ikke efterforskede drab på homoseksuelle grundigt nok.

Men han takker nu betjentene, som efterforskede den genåbnede sag, for at have udført et mirakel.

»Det er følsomt for mig, og det er følsomt for min familie, mine to søstre og min bror, som elskede Scott højt. For min hustru og tre børn, som aldrig lærte deres onkel at kende. De fik ikke chancen for at beundre ham for hans intelligens, men heller ikke for den måde, han modigt levede sit liv, som han ønskede at gøre det,« siger Steve Johnson ifølge The Guardian i en udtalelse.

I den forklarer han også, at han håber, at anholdelsen kan give håb til familier og venner til andre homoseksuelle mænd, der har mistet deres liv på lignende måder.

Hans årelange kamp for at opklare sagen om hans bror død har nemlig ført til, at politiet i New South Wales gennemgik 88 sager om mænd, der mellem 1976 og 2000 havde mistet livet - og det førte til, at mere end 20 af sagerne blev sat i forbindelse til hadforbrydelser.