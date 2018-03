Den nye tv-kanal sætter Scientologys medlemmer og grundlægger, L. Ron Hubbard, i fokus.

Clearwater. Den nyreligiøse bevægelse Scientology har lanceret sin egen tv-kanal. Det sker med et løfte om, at det vil være ærligt tv om ethvert aspekt af kirken, ligesom at Scientology efter eget udsagn ikke ønsker at prædike eller konvertere folk.

- Der er megen snak om os. Og vi forstår det godt, siger leder David Miscavige i introen i et første program, der blev sendt mandag aften amerikansk tid.

- Folk er nysgerrige. Og vi vil gerne besvare jeres spørgsmål. Faktisk, hvad enten du har hørt om os eller ej, hvis du ikke har hørt det fra os, så kan jeg forsikre dig om, at vi ikke er, som du forventer, siger han.

Scientology er en "ekspanderende og dynamisk religion, og vi skal vise jer det hele", siger David Miscavige fra det "åndelige hovedkvarter" i Clearwater, Florida.

Tv-kanalen vil også udforske grundlægger L. Ron Hubbards liv. Miscavige kalder Hubbard, en amerikanskfødt forfatter, for "et sandt geni, der var tro mod livet".

- Lad os være helt klare: Vi er her ikke for at prædike for dig, overbevise dig eller konvertere dig. Nej. Vi vil ganske enkelt vise dig, hvem vi er, siger Scientology-lederen.

/ritzau/AP