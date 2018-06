Ved en folkeafstemning har vælgerne i Schweiz tilsyneladende tilladt et forbud af udenlandske gamblingsider.

Genève. De schweiziske vælgere har ved en folkeafstemning tilsyneladende stemt overvældende ja til blandt andet at forbyde udenlandske gambling-hjemmesider i Schweiz.

Det viser en prognose fra meningsmålingsinstituttet gfs.bern. Prognosen bygger på foreløbige resultater. Dele af landet har talt alle stemmerne op, men der er stadig nogle dele, hvor alle stemmer ikke er talt op.

Konkret har vælgerne stemt om en ny lovgivning om gambling-selskaber. Formålet med lovgivningen er at forhindre tilfælde af afhængighed af gambling.

En del af lovgivningen involverer, at udenlandske gambling-selskabers hjemmesider kan blokeres.

Ifølge prognosen fra gfs.bern har 72 procent af vælgerne stemt for lovgivningen.

I Schweiz kan man med 50.000 underskrifter kræve, at lovgivning, der er ved at blive vedtaget i parlamentet, sendes til folkeafstemning. Det har modstandere af gambling-loven samlet med argumenter om, at loven udgør censur.

Regeringen i Schweiz argumenterer modsat med, at lovgivningen med forslaget vil blive opdatere til den digitale tidsalder.

Begge kamre i parlamentet har stemt for lovgivningen. Hvis den indføres skal kasinoer og gambling-selskaber søge om at blive certificeret, før de kan opererer i Schweiz - også på internettet.

For schweiziske selskaber betyder det, at de kan begynde at tilbyde gambling på nettet. Det vil også betyde en de facto blokering af udenlandske selskabers sider på nettet.

/ritzau/AFP