Regering advarer om, at Schweiz kan blive smidt ud af EU-samarbejde, hvis strammere våbenlov ikke vedtages.

Schweiz holder søndag folkeafstemning om, hvorvidt landets våbenlov skal rettes ind efter EU-lovgivning.

Regeringen i Schweiz advarer om, at et "nej" kan true relationen til den europæiske union.

Når schweizerne søndag går i stemmeboksen, skal de således tage stilling til, om de accepterer en lov, som Schweiz regering vedtog i september 2018.

Loven indfører restriktioner på landets våbenlov, så den flugter med EU's love.

EU strammede reglerne i 2015 efter terrorangrebene i Paris.

Loven har medført en sjælden national debat om retten til at eje skydevåben i det centraleuropæiske land, som har en dybt forankret våbenkultur.

Schweiz er kendt for sit liberale syn på våben. 2,3 millioner privatejede våben ligger hos landets 8,3 millioner indbyggere.

Schweiz er ikke med i EU, men er en del af Schengen-samarbejdet. Og landets regering mener, at en strammere våbenlovgivning er afgørende for at Schweiz kan opretholde sit samarbejde med unionen.

Et flertal af schweizerne - omkring 65 procent - støtter ifølge de seneste meningsmålinger forslaget.

Men idéen om at skærpe lovgivningen er samtidig blevet mødt af kraftig modstand fra våbenlobbyen såvel som våbenentusiaster i landet.

Stemmer schweizerne ja til ændringerne, vil det betyde, at reglerne for køb af våben bliver strammet, og statens kontrol af solgte våbenkomponenter bliver øget, skriver Swissinfo.

Skulle schweizerne alligevel stemme nej til restriktionerne, vil det få vidtrækkende konsekvenser for landet.

Regeringen har ifølge mediet Le News meldt ud, at EU smider Schweiz ud af Schengen-samarbejdet, hvis de stemmer imod.

Sker det, vil Schweiz være nødsaget til at genindføre grænsekontrol, og borgere, der skal ind i landet, vil skulle ansøge om et visum, hedder det.

Schweiz er et direkte demokrati. Derfor skal borgerne ofte i stemmeboksen og forholde sig til lovændringer.

Enhver borger kan organisere en folkeafstemning, hvis der samles 100.000 underskrifter.

/ritzau/AFP