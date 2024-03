Stigende priser gør det svært for pensionister at få pengene til at slå til i det i forvejen dyre alpeland.

Et flertal af vælgerne i Schweiz har ved en folkeafstemning søndag stemt for et forslag om at udbetale mere i pension til landets ældre.

De foreløbige resultater viser, at 58 procent af vælgerne har stemt for et forslag om at give pensionister en ekstra måneds pension om året.

Modellen minder om lignende tiltag på det schweiziske arbejdsmarked, hvor mange ansatte får en ekstra månedsløn om året.

Enlige pensionister får i dag op mod, hvad der svarer til 20.000 kroner udbetalt om måneden.

Ægtepar får op mod 29.000 kroner. Det kan måske lyde af meget, men det rækker ikke langt i Schweiz, der er et af de dyreste lande i verden at leve i.

En typisk lejlighed med to værelser i schweiziske byer koster mindst 23.000 kroner om måneden. En kop kaffe koster nemt 40 kroner.

Mery, som er en 65-årig vælger i byen Zürich, mener, at det giver god mening at øge pensionsudbetalingerne.

- Jeg er pensioneret nu, så jeg vil selvfølgelig gerne have lidt mere, siger hun.

- Det kan give mig mulighed for at give lidt mere til mine børnebørn.

Ved søndagens folkeafstemning blev et andet forslag om at hæve pensionsalderen fra de nuværende 65 år til 66 år afvist af tre fjerdedele af vælgerne.

Det var de schweiziske fagforeninger, der havde fremsat forslaget om at give pensionister en ekstra måneds pension.

- Dette skridt er virkelig en stor milepæl set ud fra fagforeningernes perspektiv, siger Lukas Golder fra analyseinstituttet gfs.bern til tv-stationen SRF.

Schweiz er kendt for sit direkte demokrati. På et normalt år er der to til fire søndage med folkeafstemninger.

Alle forslag, der får over 100.000 underskrifter, bliver sendt til folkeafstemning.

/ritzau/Reuters