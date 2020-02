Søndag går schweizerne til folkeafstemning om, hvorvidt diskrimination af homoseksuelle skal forbydes ved lov.

Schweiz har - modsat mange af sine europæiske nabolande - ingen lov, der beskytter lesbiske, bøsser og biseksuelle mod diskrimination.

Det håber den schweiziske regering at kunne lave om på søndag, hvor schweizerne skal til folkeafstemning.

Parlamentet vedtog allerede i 2018 en udvidelse af racismeparagraffen, så den også skulle beskytte mod diskrimination på baggrund af seksuel orientering.

Men modstandere af loven har imidlertid samlet de 50.000 underskrifter ind, som kræves for at sende loven til godkendelse ved en folkeafstemning.

Hvis vælgerne i Schweiz stemmer ja til den nye lov, vil homofobi fremover være forbudt på samme måde, som diskrimination på baggrund af race, køn og religion er det i dag.

I grove tilfælde kan man få tre års fængsel for at overtræde loven.

Meningsmålinger har peget i retning af, at forslaget bliver vedtaget. Men afstanden mellem tilhængere og modstandere er mindsket på det seneste.

- Jeg stoler på, at schweizerne ikke vil lade sig censurere, siger Marc Früh, medlem af det lille parti Føderal Demokratisk Union (EDU), som sammen med Det Schweiziske Folkeparti (SVP) har fået spørgsmålet sendt til folkeafstemning.

Regeringen har understreget, at loven ikke vil begrænse den offentlige debat eller have betydning for private samtaler.

Også vittigheder om homoseksuelle vil stadig være tilladt, "så længe de respekterer menneskelig værdighed", har indenrigsminister Alain Berset sagt i en video til vælgerne.

Det værdipolitiske spørgsmål bliver imidlertid ivrigt debatteret og har fået sindene i kog.

Caroline Dayer, der arbejder med at forebygge vold og diskrimination, siger, at landet har oplevet en stigning i antallet af angreb mod homoseksuelle på det seneste.

Statistikker viser, at i Schweiz oplever to tredjedele af alle lesbiske og fire ud af fem bøsser en form for angreb på et tidspunkt i løbet af deres liv.

Den foreslåede lov beskytter kun folk mod diskrimination på baggrund af seksuel orientering, ikke kønsidentitet.

Det betyder, at selv hvis loven bliver godkendt, er transpersoner fortsat ikke omfattet af lovgivning mod diskrimination.

/ritzau/Reuters