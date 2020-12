Den schweiziske regering varsler nye og strammere restriktioner efter en periode med høje smittetal.

I Schweiz har regeringen fredag varslet nye og strammere restriktioner, der indføres for at bremse spredning af coronavirus.

Landets skisportsstseder vil forblive åbne - men kun for schweiziske turister.

Skiområder skal dog have en særlig godkendelse til at holde lifterne kørende efter den 22. december.

Samtidig bliver der indført begrænsninger på kapaciteten i både skilifter, tog og anden transport fra den 9. december.

- Skisportsstederne skal have mulighed for at holde åbent for hjemlig turisme, lyder det i en meddelelse fra regeringen.

Samtidig understreges det, at eventuelle tilladelser kan blive trukket tilbage, hvis ikke myndighedernes restriktioner bliver overholdt.

Mens schweizerne fortsat vil kunne nyde en tur på løjpen hen over julen, så vil de mærke stramninger på andre områder.

Således har regeringen blandt andet varslet et forbud mod sang. Dermed vil kun sang i familiesammenhæng eller i skolen være tilladt.

Samtidig vil et forsamlingsforbud blive strammet. Regeringen opfordrer til, at kun medlemmer fra to husstande mødes privat og på restauranter.

Yderligere vil der blive indført en begrænsning på antallet af personer, der er tilladt i butikker, supermarkeder og stormagasiner.

Schweiz' beslutning om at holde skisportssteder åbne står i kontrast til kursen i nabolande som Frankrig, Italien og Tyskland.

Her har regeringerne valgt at lukke skisportssteder hen over julen.

/ritzau/Reuters