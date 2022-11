Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

2990 tons og 1906 meter fordelt på 100 togvogne og med en gennemsnitsfart på cirka 35 kilometer i timen.

Det var hvad de mange tv-seere og tilskuere kunne opleve, da Schweiz slog verdensrekorden for verdens længste passagertog.

Det skriver CNN news.

Verdensrekorden fandt sted i forbindelse med den schweiziske jernbanes 175 års jubilæum for den første jernbanestrækning i Schweiz.

Mennesker samledes for at se det næsten to kilometer lange tog køre forbi. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Mennesker samledes for at se det næsten to kilometer lange tog køre forbi. Foto: FABRICE COFFRINI

For at gøre turen endnu mere mindeværdig, skulle den foregå på Albula-strækningen, der er kendt for sine mange tunneler, broer og kurvede baner i de schweiziske alper.

Det krævede et meget stort koordineringsarbejde at få togturen stablet på benene, og har derfor krævet måneder at forberede.

»Vi kender alle Albula-linjen meget godt. Hver en hældning og hver en stigninger,« fortæller den ledende togfører, Andreas Kramer dagen inden togkørslen.

»Vi er nødt til at være 100 procent synkroniseret hvert sekund. Alle skal holde farten og de andre systemer under kontrol hele tiden,« afslutter han.

Det næsten to kilometer lange tog krydsede i alt 22 tunneler og 48 broer.

Undervejs blev turen livetransmitteret via helikoptere og droner, så man kunne følge med fra tv'et.